قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 ميدالية.. مصر تخطف المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة
اتحاد القبائل: أطنان من الذهب خرجت بالتنقيب العشوائي.. والدهابة لديهم أسلحة مضادة للطائرات
محمد محمود: نجاح «بيت بابا» وصل إلى أوروبا.. والجزء الثاني كان مطلبا جماهيريا
السيطرة تمت والتحقيق جارِ.. تصاعد أدخنة من عربة قطار روسي بمحطة شبرا الخيمة
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك المركزي: تراجع مديونية الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ25.06 مليار جنيه في مايو الماضي
الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة
الحصار الأمريكي على إيران.. معركة كسر الإرادة واختبار شبكة الحلفاء
مصرع 44 مدنيا في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم داعش بالكونغو الديمقراطية
الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لانطلاقها غدا.. مشاركة 1000 متسابق في اليوم التجهيزي لبطولة HYROX الدولية بالقاهرة

بطولة HYROX الدولية بالقاهرة
بطولة HYROX الدولية بالقاهرة
أ ش أ

شهد ممشى أهل مصر بمنطقة الزمالك، اليوم الجمعة، تنفيذ اليوم التجهيزي لبطولة HYROX Cairo 2026، من خلال تنظيم تدريبات الإحماء بمشاركة أكثر من 1000 متسابق، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة HYROX الدولية، والمقرر انطلاق منافساتها غدًا السبت وتستمر حتى الأحد 15 نوفمبر الجاري، في أول نسخة تستضيفها مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتُقام منافسات البطولة بقاعة 4 في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، في حدث رياضي يجمع بين الجري وتمارين القوة والتحمل البدني، ويستهدف استقطاب محبي الرياضة واللياقة البدنية بمختلف مستوياتهم.

ويعتمد سباق HYROX على نظام تنافسي يجمع بين الجري والتدريبات الوظيفية، حيث يتناوب المتسابقون بين الجري لمسافة كيلومتر واحد وأداء تمرين في إحدى المحطات التدريبية، بإجمالي 8 كيلومترات من الجري و8 محطات تدريبية متنوعة.

وتتضمن المنافسات فئات الفردي والزوجي والتتابع، بما يوفر فرصًا متنوعة للمشاركة في هذا التحدي الرياضي، الذي يجمع بين اللياقة البدنية والقوة والقدرة على التحمل والعمل الجماعي.

وتأتي استضافة مصر للنسخة الأولى من بطولة HYROX الدولية بالقاهرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، في إطار توجه الوزارة نحو دعم وتنويع الفعاليات الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، فضلًا عن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.

وزارة الشباب والرياضة ممشى أهل مصر منطقة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

ارتفاع طفيف بالحرارة

الأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف بالحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة

انقطاع المياه في الجيزة

تعرف على الموعد والبدائل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد