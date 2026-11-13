استعدادا لانطلاقها غدا.. مشاركة 1000 متسابق في اليوم التجهيزي لبطولة HYROX الدولية بالقاهرة

شهد ممشى أهل مصر بمنطقة الزمالك، اليوم الجمعة، تنفيذ اليوم التجهيزي لبطولة HYROX Cairo 2026، من خلال تنظيم تدريبات الإحماء بمشاركة أكثر من 1000 متسابق، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة HYROX الدولية، والمقرر انطلاق منافساتها غدًا السبت وتستمر حتى الأحد 15 نوفمبر الجاري، في أول نسخة تستضيفها مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتُقام منافسات البطولة بقاعة 4 في مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، في حدث رياضي يجمع بين الجري وتمارين القوة والتحمل البدني، ويستهدف استقطاب محبي الرياضة واللياقة البدنية بمختلف مستوياتهم.

ويعتمد سباق HYROX على نظام تنافسي يجمع بين الجري والتدريبات الوظيفية، حيث يتناوب المتسابقون بين الجري لمسافة كيلومتر واحد وأداء تمرين في إحدى المحطات التدريبية، بإجمالي 8 كيلومترات من الجري و8 محطات تدريبية متنوعة.

وتتضمن المنافسات فئات الفردي والزوجي والتتابع، بما يوفر فرصًا متنوعة للمشاركة في هذا التحدي الرياضي، الذي يجمع بين اللياقة البدنية والقوة والقدرة على التحمل والعمل الجماعي.

وتأتي استضافة مصر للنسخة الأولى من بطولة HYROX الدولية بالقاهرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، في إطار توجه الوزارة نحو دعم وتنويع الفعاليات الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، فضلًا عن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.