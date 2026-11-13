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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا ويؤكد دعم مصر لوحدتها وسيادتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا ويؤكد دعم مصر لوحدتها وسيادتها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بـ أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق الصراعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أسعد الشيباني منتدى صير بني ياس الإمارات

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