إرادة جيل: حل أزمة الدهابة يؤكد وجود المواطن في قلب اهتمام القيادة السياسية ويحمي رزق آلاف الأسر

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن التحركات التي شهدها ملف العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر تمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع واحدة من القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية لعدد كبير من أبناء المحافظات الجنوبية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح المجال أمام حلول تراعي البعد الإنساني والاجتماعي إلى جانب الاعتبارات الأمنية والقانونية.

وقال ضيف إن أهمية التحرك الأخير تتمثل في أنه لم يتوقف عند التعامل مع ظاهرة التنقيب غير المشروع، وإنما اتجه إلى البحث عن جذور الأزمة ووضع تصور يسمح بتنظيم النشاط وإدخال العاملين فيه إلى منظومة رسمية، بما يضمن عدم ضياع مصادر رزقهم، وفي الوقت نفسه يمنع استنزاف ثروات الدولة خارج الأطر القانونية.

وأضاف أن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم لديهم ارتباط وثيق ببيئتهم المحلية ومصادر الدخل المتاحة فيها، ولذلك فإن أي معالجة ناجحة لهذا الملف يجب أن تستند إلى الحوار المباشر معهم، والاستماع إلى احتياجاتهم، وتوفير بدائل قانونية واقتصادية حقيقية تضمن لهم الاستقرار والاستمرار في العمل بصورة آمنة.

وأوضح نائب رئيس حزب إرادة جيل أن وجود تصور لإنشاء كيان منظم تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتولي تنظيم النشاط وتيسير إجراءات الترخيص، يمثل أحد المسارات المطروحة التي يمكن أن تنقل هذا القطاع إلى مرحلة جديدة، تقوم على وضوح الحقوق والالتزامات، وتحديد مسؤوليات العاملين والجهات المشرفة، وتحقيق استفادة اقتصادية مشروعة لجميع الأطراف.

وأشار ضيف إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق فقط بإقامة المشروعات الكبرى، وإنما تبدأ من معالجة المشكلات اليومية التي تواجه المواطنين، وتوفير فرص عمل مستقرة لهم، مؤكدًا أن الاهتمام بأبناء الجنوب يجب أن يترجم إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن حقوقهم وتدعم مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ الكامل على سيادة القانون وهيبة الدولة.