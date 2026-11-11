قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطماطم المصرية تشعل الجدل في تونس.. والحجر الزراعي يكشف كواليس الجودة والرقابة
وول ستريت جورنال: فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع رضائي لإنهاء الحرب مع إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟
يشبه قنديل البحر.. جسم غامض يظهر في سماء ألاسكا ويثير التساؤلات
طريقة استخراج قيد عائلي إلكتروني 2026 .. الأوراق المطلوبة والرسوم
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مجانًا ولمدة 4 أيام.. بنك الشفاء يقدم خدمات طبية متخصصة لأهالي الإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على دعم المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية المجانية إلى المواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين بنك الشفاء المصري واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وما يقدمانه من خدمات طبية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك على هامش فعاليات القافلة الطبية التي ينظمها بنك الشفاء المصري، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي بمحافظة الإسكندرية، حيث استقبلت القافلة المواطنين بوحدة صحة الأسرة بالورديان بحي غرب، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المتخصصة بالمجان، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ الاسكندرية أن أعمال اليوم الثالث للقافلة، والتي تضمنت عددًا من التخصصات الطبية، شملت الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 823 حالة، كما أظهرت نتائج الفحص الطبي احتياج 37 حالة لإجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية إضافية، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الاستفادة من خدمات القافلة الطبية غدًا الخميس الموافق 12 نوفمبر، باعتباره اليوم الأخير لفعالياتها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بوحدة صحة الأسرة بالورديان بحي غرب، مشددًا على أهمية اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها القافلة، حرصًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

ومن الجدير بالذكر أن القافلة الطبية استمرت بمحافظة الإسكندرية على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، حيث بدأت أعمالها بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي يومي الاثنين والثلاثاء، واستكملت فعالياتها بوحدة صحة الأسرة بالورديان بحي غرب يومي الأربعاء والخميس، لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية.

الإسكندرية قافلة طبية ايمن عطية محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

الاهلي

أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يشترط ستر العورة للمرأة والرجل عند قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. هل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

بالصور

3 وجبات أم 5 يوميا.. أيهما أفضل لصحتك والتحكم في الوزن؟

3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد