تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. عادل عبد الغفار يكشف التفاصيل

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار دعم منظومة التعليم العالي ومواكبة التوسع في أعداد الجامعات والكليات والتخصصات العلمية.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن آليات التعيين تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 38 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، صاحَبها التوسع في إنشاء كليات جديدة واستحداث تخصصات وبرامج علمية تُطرح لأول مرة في عدد من الجامعات، وهو ما يتطلب توفير الكوادر الأكاديمية اللازمة.

وأضاف أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا مستمرًا من خلال إدخال تخصصات حديثة، واستحداث أقسام وبرامج دراسية جديدة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية.

داخل الجامعات المصرية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي إلى أن التوسع في أعداد الكليات والبرامج الدراسية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس، خاصة الكوادر الشابة، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى التدريس والبحث العلمي داخل الجامعات المصرية.