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إعصار «شارل» يضرب البرتغال.. إغلاق جميع المدارس وتحذيرات من البقاء خارج المنازل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار «شارل» يضرب البرتغال.. إغلاق جميع المدارس وتحذيرات من البقاء خارج المنازل

إعصار «شارل» يضرب البرتغال
إعصار «شارل» يضرب البرتغال
القسم الخارجي


أعلنت السلطات البرتغالية إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في البر الرئيسي للبلاد، الأربعاء، وتعليق عمل الخدمات العامة غير الأساسية، مع اقتراب العاصفة الأطلسية «شارل» (Charles)، التي تهدد مناطق واسعة بأمطار غزيرة ورياح قوية واضطرابات في حركة النقل والملاحة البحرية.

ودعت الحكومة البرتغالية السكان إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وتجنب التنقلات غير الضرورية، محذرة من مخاطر الفيضانات وسقوط الأشجار وارتفاع الأمواج، في ظل توقعات بتدهور الأحوال الجوية خلال مرور العاصفة.

ووفق القرار الحكومي، شملت الإجراءات إغلاق المدارس الحكومية والخاصة ودور الحضانة ورياض الأطفال، إلى جانب تعليق الخدمات العامة غير الضرورية ووقف الفعاليات والأنشطة الخارجية، مع رفع درجة استعداد أجهزة الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية من هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، مع أمطار متواصلة وغزيرة وأمواج بحرية قد يبلغ ارتفاعها 6 أمتار في بعض المناطق الساحلية، فيما صدرت تحذيرات من المستوى الأحمر، وهو الأعلى، لعدد من الأقاليم الجنوبية والوسطى.

وامتدت تداعيات العاصفة إلى قطاع الطيران، إذ أُلغيت أكثر من 300 رحلة جوية في أربعة مطارات دولية، كما شهدت العاصمة لشبونة تجمعات لمياه الأمطار في بعض الشوارع، وسط اضطرابات في خدمات النقل وإغلاق عدد من المنشآت التجارية، وفقا لـ اسوشيتدبرس الأمريكية.

وكانت جزيرة ماديرا البرتغالية قد تعرضت لتأثيرات العاصفة قبل وصولها إلى البر الرئيسي، حيث تجاوزت سرعة هبات الرياح 130 كيلومترا في الساعة، مع هطول أمطار كثيفة تسببت في فيضانات وسقوط أشجار وإغلاق طرق.

وفي المقابل، أعلنت السلطات استمرار حالة التأهب ورفع جاهزية فرق الإنقاذ والقوات المسلحة والخدمات الطبية، بينما أكدت الحكومة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب المناطق الساحلية والمجاري المائية والأماكن المعرضة للفيضانات.

ورغم أن التوقعات الأولية أثارت مخاوف من تداعيات واسعة، فإن هيئة الأرصاد أعلنت لاحقا تراجع شدة المنخفض بعد انقسامه إلى مركزين للضغط الجوي، مع استمرار التحذير من الأمطار والرياح القوية، خصوصا في جنوب البلاد. 


وتأتي الإجراءات البرتغالية بعد الانتقادات التي واجهتها الحكومة بسبب تعاملها مع العاصفة «كريستين» مطلع العام الجاري، والتي خلفت أضرارا مادية واسعة، ما دفع السلطات هذه المرة إلى اتخاذ تدابير احترازية مبكرة لتقليل الخسائر وحماية السكان.

السلطات البرتغالية إغلاق جميع المدارس البرتغال شارل أمطار غزيرة

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