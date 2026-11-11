الصين تطور طائرة بدون طيار قادرة على حقن الأدوية الطارئة في الجرحى عن بعد

طورت الجامعة الطبية التابعة للقوات الجوية الصينية ما تصفه بأنه أول طائرة بدون طيار عسكرية مخصصة للبحث عن المصابين، وحققت تقدمًا في استخدام المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) لإعطاء الأدوية الطارئة للجرحى عن بُعد.

وقال وانج جيانكي، أحد ممثلي جامعة الطب التابعة للقوات الجوية "لقد طورنا أول طائرة بدون طيار عسكرية مخصصة للبحث عن المصابين، كما حققنا بعض الإنجازات في مجال العلاج. على سبيل المثال، يمكننا استخدام الطائرات بدون طيار لحقن الأدوية في أجسام الجنود المصابين من مسافة بعيدة".

وأضاف: "أينما تستطيع طائرتنا بدون طيار أن تحلق، يمكننا توصيل الأدوية الطارئة المنقذة للحياة إلى عضلات المصاب، مما يوفر وقتاً ثميناً للعلاج".

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يتم فيه تكييف المعدات غير المأهولة لتناسب نطاقاً أوسع من المهام الطبية في ساحة المعركة، بما في ذلك تحديد مواقع المصابين، وتوصيل الإمدادات الطبية، وربما نقل الجرحى إلى المستشفيات الميدانية أو المرافق الطبية المخصصة.

وقال المحلل العسكري سونج تشونج بينج - لصحيفة «جلوبال تايمز» الصينية اليوم /الأربعاء/ - إن الطبيعة المتغيرة للحرب الحديثة جعلت عمليات الإنقاذ الطبي في ساحة المعركة أكثر صعوبة، حيث أصبح التمييز بين الخطوط الأمامية والخطوط الخلفية أقل وضوحًا.

وتابع : «تتمثل إحدى أكبر المشكلات في الحروب الحديثة في أنها طمست مفهوم الخطوط الأمامية والخطوط الخلفية. بل إن الاثنين اندمجا في كيان واحد، مما يعني أن المناطق التي قد تقع فيها الإصابات أصبحت واسعة للغاية».

وأضاف: "أن حقن الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار هو في الأساس امتداد لاستخدام هذه الطائرات في توصيل الأدوية. وهو يساعد على ضمان حصول الجرحى في ساحة المعركة على العلاج الأولي".