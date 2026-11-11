تطوير 70% من شوارع الجيزة.. وبدء التشغيل التجريبي لشارع الهرم قريبًا

أكد اللواء محمد مرعي، المتحدث باسم محافظة الجيزة، أن المحافظة تنفذ خطة تطوير شاملة للشوارع والميادين، تستهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، خاصة في منطقتي الهرم وفيصل، باعتبارهما من المناطق الحيوية المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية.

وقال مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أعمال التطوير تشمل شارع فيصل، من خلال إعادة تنظيم الدورانات، والتوسع في أعمال التشجير، وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب تطوير العلامات والإرشادات المرورية، وذلك في إطار جهود محافظ الجيزة ووزيرة التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة.

وتابع أن هناك بشرى لأهالي الجيزة، حيث يجري العمل على تطوير نحو 70% من شوارع المحافظة، من خلال تنفيذ أعمال الترميم والصيانة والإصلاح، ودهانات الطرق والأرصفة، والتشجير، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمشهد الحضاري.

أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية

وأشار المتحدث باسم المحافظة إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة بدء التشغيل التجريبي لشارع الهرم، وهو ما من شأنه الإسهام في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق مزيد من السيولة في الحركة داخل المنطقة، خاصة مع أهمية الشارع باعتباره أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية.