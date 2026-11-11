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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عائدات النفط الفنزويلي قد تصل إلى «مئات المليارات من الدولارات قريباً جداً»، زاعماً أن الولايات المتحدة استعادت تكلفة عملياتها في فنزويلا «مرات عديدة»، من خلال عائدات النفط والموارد الأخرى.

وقال ترامب، خلال الاحتفال الوطني بيوم المحاربين القدامى لعام 2026، الأربعاء، إن واشنطن تستخرج مليارات الدولارات من النفط الفنزويلي، مضيفاً أن العائدات المنتظرة لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل.

وزعم الرئيس الأمريكي أن «ملايين البراميل من النفط» تخرج من فنزويلا أسبوعياً، بما يدر «مليارات ومليارات الدولارات»، معتبراً أن الولايات المتحدة دفعت بالفعل تكلفة عملياتها في البلاد أضعافاً مضاعفة.

وفي إشارة إلى سيطرة واشنطن على مسار الأحداث، قال ترامب: «كانوا يقولون إن الغنائم للفائز، ولكن يمكنكم قول ذلك مرة أخرى معنا تحت هذه القيادة».

كما ادعى ترامب أن الصين وروسيا غادرتا فنزويلا بناءً على طلبه، قائلاً إن البلدين كانا يمارسان ضغوطاً على الولايات المتحدة لمغادرة البلاد، قبل أن يضيف: «لقد غادروا، لكننا لم نغادر».

وفي سياق آخر من كلمته، تحدث ترامب عن المحاربين القدامى، مؤكداً أن التزام الولايات المتحدة تجاه من يخدمون الوطن لا ينتهي بانتهاء المعارك، بل يبدأ من تلك اللحظة.

وتطرق الرئيس الأمريكي أيضاً إلى إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة منعت طهران من امتلاك سلاح نووي.

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