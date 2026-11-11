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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: آمل ألا نضطر لتدمير المزيد في إيران.. ونسعى لمنعها من امتلاك سلاح نووي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مشددًا على أن منع طهران من امتلاك الأسلحة النووية يمثل هدفًا رئيسيًا للسياسة الأمريكية تجاهها، في ظل استمرار التوترات العسكرية والمساعي الدبلوماسية بين البلدين.

وقال ترامب إنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة إلى تدمير المزيد من المنشآت والأهداف داخل إيران، مشيرًا إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالبلاد يجعل إعادة بناء ما تعرض للتدمير مهمة كبيرة تتطلب الكثير من العمل والوقت.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على ضمان عدم حصول إيران، التي وصفها بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، على سلاح نووي، مؤكدًا استمرار الجهود الأمريكية لتحقيق هذا الهدف.

وتعكس تصريحات ترامب تمسك إدارته بمنع إيران من تطوير قدراتها النووية العسكرية، بالتزامن مع إبقاء الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية مطروحة في التعامل مع طهران، رغم التحركات الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بشأن مستقبل الصراع، بعدما أعلن ترامب في تصريحات سابقة استعداده لتعليق توجيه ضربات عسكرية جديدة، استجابة لجهود وساطة إقليمية، مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران والإبقاء على القوات الأمريكية في حالة استعداد.

وكان ترامب قد أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران يظل احتمالًا قائمًا، لكنه ربط أي تسوية بضمانات تحول دون إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني أو امتلاك أسلحة نووية مستقبلًا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران سلاح نووي طهران امتلاك الأسلحة النووية الولايات المتحدة

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