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ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب
محمود محسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في حربها مع إيران، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي،  إن القدرات الإيرانية تعرضت للتدمير، معتبراً أن ما تحقق سيمهد الطريق أمام شرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً.

جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

وأضاف ترامب أن هدف الولايات المتحدة يتمثل في إقرار السلام في العالم، مؤكداً أن هذا الهدف سيتحقق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران القدرة النووية شرق أوسط

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