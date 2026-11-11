ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في حربها مع إيران، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إن القدرات الإيرانية تعرضت للتدمير، معتبراً أن ما تحقق سيمهد الطريق أمام شرق أوسط أكثر أمناً واستقراراً.

جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

وأضاف ترامب أن هدف الولايات المتحدة يتمثل في إقرار السلام في العالم، مؤكداً أن هذا الهدف سيتحقق، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.