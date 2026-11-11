صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من حفل خطوبة ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، والتي لفتت الأنظار وحققت تفاعلا بين متابعي كرة القدم وجمهور اللاعب، خاصة بعد ظهور العروسين في أجواء رومانسية مميزة.

تفاصيل صور خطوبة ياسين مرعي..

وظهر ياسين مرعي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدى بدلة باللون الأبيض نسقها مع قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأزرق، ليبدو بإطلالة كلاسيكية تجمع بين البساطة والأناقة.

وفي إحدى اللقطات، ظهر اللاعب برفقة خطيبته داخل أحد القوارب، بينما ارتدت العروس فستانا أبيض طويلا بتصميم أنيق وناعم، لتبدو الأجواء رومانسية ومميزة.

كما كشفت صور أخرى عن ظهور الثنائي وسط أجواء طبيعية وبجوار المياه، حيث اختارت العروس فستانا باللون الذهبي الهادئ، بينما ظهر ياسين مرعي ببدلة أنيقة، والتقطا مجموعة من الصور التذكارية التي عكست أجواء الاحتفال بالمناسبة السعيدة..