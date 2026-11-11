العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس

ألغت شركات الطيران أكثر من 200 رحلة جوية من البرتغال وإليها، فيما أُغلقت المدارس ومئات المتاجر الكبرى والشركات، اليوم الأربعاء، مع وصول العاصفة تشارلز إلى البلاد، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

عاصفة تشارلز في البرتغال



وعلى الرغم من أن العاصفة جاءت أقل حدة مما كان متوقعًا في البداية، اتخذت الحكومة تدابير احترازية مسبقة، في ظل تعرضها لانتقادات بسبب بطء استجابتها لسلسلة من العواصف التي ضربت البلاد خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث وضعت جميع أجهزة الطوارئ ووحدات الجيش في حالة تأهب، وألغت الدراسة، وأغلقت المصالح الحكومية غير الضرورية، ونصحت المواطنين بالبقاء في منازلهم.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية إن مركز العاصفة انقسم إلى جزأين فوق المحيط الأطلسي، ما أدى إلى تراجع قوتها قبل وصولها إلى البلاد عبر منطقة الغارف جنوبًا. وكان من المتوقع أن تمتد آثارها إلى معظم أنحاء جنوب البرتغال ومنطقة لشبونة حتى وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء.



وقال قائد هيئة الحماية المدنية ماريو سيلفستر إن السلطات أبقت مستويات التأهب مرتفعة تحسبًا للسيول المفاجئة والرياح العاتية واضطراب البحر، بعدما سجلت 538 حادثًا منذ منتصف الليل.



وكانت العاصفة تشارلز قد اجتاحت بالفعل أرخبيل ماديرا، متسببة في بعض الفيضانات وسقوط الأشجار. وتمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ رجل جرفته المياه بعدما غمرت المياه مرآبه في جزيرة ماديرا، دون تسجيل أي وفيات.



ومنذ يوم الأحد، تعرضت البرتغال وجارتها إسبانيا لأمطار غزيرة جلبتها العاصفة برونا، مع تسجيل فيضانات في عدة مناطق، من بينها أنفاق الطرق في لشبونة، التي أُغلق معظمها اليوم الأربعاء.