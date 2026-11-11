رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

يعد رجيم البحر المتوسط من الأنظمة الغذائية التي تحظى باهتمام كبير، نظرًا لاعتماده على الأطعمة الطبيعية والخضراوات والفواكه والأسماك والبقوليات والحبوب الكاملة، مع استخدام زيت الزيتون بدلًا من الدهون المشبعة، وتقليل اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات.

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ولا يعتمد هذا النظام على الحرمان أو منع النشويات تمامًا، وإنما يقوم على تحقيق التوازن الغذائي واختيار مصادر الطعام الجيدة، وهو ما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة مستدامة لتحسين عاداتهم الغذائية والمساعدة على خسارة الوزن.

ووفقًا لمراجعات علمية منشورة من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، يرتبط الالتزام بالنمط الغذائي للبحر المتوسط بفوائد لصحة القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد على التحكم في الوزن عند تناوله بكميات مناسبة تحقق احتياجات الجسم.

ما هو رجيم البحر المتوسط؟

رجيم البحر المتوسط

رجيم البحر المتوسط ليس نظامًا غذائيًا صارمًا له قائمة محددة من الوجبات، ولكنه أسلوب تغذية مستوحى من العادات الغذائية التقليدية لسكان دول البحر المتوسط، مثل اليونان وإيطاليا.

ويعتمد على تناول الخضراوات والفواكه يوميًا، مع إدخال البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، واختيار الأسماك والدواجن كمصادر للبروتين، واستخدام زيت الزيتون بكميات معتدلة.

كما يقلل هذا النظام من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والحلويات والمشروبات المحلاة والأطعمة شديدة التصنيع.

الأطعمة المسموحة والممنوعة في رجيم البحر المتوسط

هناك مجموعة من الأطعمة التي تشكل أساس هذا النظام الغذائي، ومن أبرزها:

الأطعمة التي يفضل تناولها:

الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والسبانخ.

الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال والتفاح الأخضر.

الأسماك مثل السردين والتونة والماكريل.

البقوليات مثل العدس والفول والحمص والفاصوليا.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

المكسرات غير المملحة مثل اللوز والجوز.

زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون المضافة.

الزبادي والجبن ومنتجات الألبان بكميات معتدلة.

الأطعمة التي يجب تقليلها:

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

المقليات والوجبات السريعة.

الحلويات الغنية بالسكر.

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

الأطعمة المعلبة شديدة التصنيع والغنية بالملح.

جدول رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع

يمكن تطبيق النظام باستخدام مكونات متوافرة في المنزل، مع مراعاة ضبط الكميات حسب احتياجات الجسم.

اليوم الأول:

الإفطار: بيضة مسلوقة مع قطعة خبز بلدي وخيار وطماطم.

الغداء: سمك مشوي مع الأرز والسلطة الخضراء.

العشاء: زبادي طبيعي مع ثمرة تفاح.

اليوم الثاني:

الإفطار: شوفان بالحليب مع قطع التفاح والقرفة.

الغداء: صدر دجاج مشوي مع الخضراوات المطبوخة والأرز.

العشاء: جبن قريش مع الخس والخيار وقطعة خبز.

اليوم الثالث:

الإفطار: فول بزيت الزيتون بكمية صغيرة مع الخضراوات والخبز البلدي.

الغداء: شوربة عدس وسلطة خضراء وقطعة خبز.

العشاء: زبادي مع حفنة صغيرة من المكسرات.

اليوم الرابع:

الإفطار: بيض مسلوق مع الجبن القريش والخيار.

الغداء: سمك مشوي مع البطاطس المسلوقة والسلطة.

العشاء: سلطة حمص مع الخضراوات وقطعة خبز.

اليوم الخامس:

الإفطار: شوفان بالحليب وثمرة موز صغيرة.

الغداء: دجاج مشوي مع الأرز البني أو الأرز العادي والسلطة.

العشاء: جبن قليل الملح مع الطماطم والخيار.

اليوم السادس:

الإفطار: فول مع زيت الزيتون وقطعة خبز بلدي.

الغداء: مكرونة من الحبوب الكاملة مع صلصة الطماطم وقطع الدجاج وسلطة.

العشاء: زبادي وثمرة فاكهة.

اليوم السابع:

الإفطار: بيضة مسلوقة مع الخبز والخضراوات.

الغداء: سمك أو سردين مشوي مع الأرز والسلطة.

العشاء: شوربة خضراوات وقطعة جبن قريش.

ويمكن تناول ثمرة فاكهة أو كمية صغيرة من المكسرات غير المملحة بين الوجبات عند الشعور بالجوع، مع شرب الماء بانتظام.

فوائد رجيم البحر المتوسط للتخسيس والصحة

يمتاز هذا النظام بتنوع مصادر البروتين والألياف والدهون غير المشبعة، وهو ما يساعد على الشعور بالشبع وتحسين جودة النظام الغذائي.

كما يرتبط اتباعه بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد على تحسين جودة التغذية من خلال تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة.

وتشير الأدلة العلمية إلى أن اتباع هذا النظام مع ضبط السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني قد يساعد على خسارة الوزن والمحافظة على النتائج لفترة أطول.

هل رجيم البحر المتوسط مناسب للجميع؟