أخبار التوك شو.. مدبولي: نهتم بتحسين دخل أعضاء هيئة التدريس.. وجمال شعبان يحذر من موسم الفيروسات..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

جمال شعبان يحذر من موسم الفيروسات: احذروا الخروج صباحًا دون ملابس مناسبة

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تحذيرات للمواطنين بضرورة الانتباه للتغيرات الجوية، وارتداء الملابس المناسبة، مع ضرورة الاهتمام بصحة الأطفال، وحمايتهم من التعرض للطقس المتقلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أننا نعيش خلال هذه الفترة موسم انتشار العدوى الفيروسية، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في درجات الحرارة.



مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير



عرضت قناة إكشترا نيوز أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس السيسي خلال "منتدى مصر 2026".



10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، رسائل تحذيرية مهمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بالالتزام بالعادات الصحية السليمة والحصول على التطعيمات اللازمة، محذرًا من خطورة مرض الحصبة الذي لا يقتصر على ظهور طفح جلدي، بل قد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.



شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن بيع المستعمل

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف وضع آلية واضحة لتنظيم تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية القانونية للطرفين، مع الحفاظ على حرية المواطنين في بيع الذهب الذي يمتلكونه.

جوتيريش: أدعو لمضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري لم يعد خيارًا يمكن الاستمرار فيه، وأن الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة أصبح ضرورة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أمام قمة المناخ COP31، أنه لا بد من تسريع خفض الانبعاثات العالمية والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، مشددا على ضرورة تسريع التكيف المناخي وخفض الانبعاثات.

مدير التصوير سعيد شيمي : تمنيت وجود محمد خان وأحمد الحضري ليشاركاني لحظة تكريمي

قال مدير التصوير سعيد شيمي إنه يتذكر جيدًا بداياته في عالم السينما، مشيرًا إلى أنه حظي بالتكريم مرات عديدة وحصل على جوائز مختلفة، لكنه سلك طريقًا غير تقليدي في دخوله إلى المجال السينمائي.

وأضاف شيمي خلال حوار في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أنه خلال دراسته بجامعة القاهرة، قرر تنفيذ فيلم تسجيلي مستعينًا بالمعلومات التي تعلمها في معهد السينما، وشارك في تصويره عدد من الطلاب، موضحًا أن الفيلم كان تجربة هاوية بكاميرا 8 مللي، وحمل اسم «الحياة الجامعية».



أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرات في الأحوال الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.36 جنيه

سعر الشراء: 53.26 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.04 جنيه

سعر الشراء: 59.73 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.82 جنيه

سعر الشراء 50 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.22 جنيه

سعر الشراء: 14.19 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.53 جنيه

سعر الشراء: 14.50 جنيه



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5323 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6210 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7097 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيها.