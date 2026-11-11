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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم توتنهام يحسم الجدل حول انتقاله لـ ريال مدريد أو برشلونة

مدريد
مدريد
علا محمد

علق الإسباني بيدرو بورو، لاعب توتنهام هوتسبير، على الأنباء المتداولة بشأن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد معه، مؤكدًا سعادته داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

واعتبر بورو أن هذه الأنباء تعكس المستوى الذي يقدمه، لكنه يضع تركيزه حاليًا على منتخب إسبانيا، دون استباق ما قد يحدث مستقبلًا.

وأضاف اللاعب أنه يلتزم بعقده مع توتنهام، مشيرًا إلى أن الشائعات جزء طبيعي من كرة القدم، وأن ما يتعين عليه فعله هو مواصلة العمل وتقديم أفضل مستوياته.

وعلق بورو على إشادة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بإمكانياته، مؤكدًا تقديره لهذا التقدير، حتى وإن لم يكن على علم بتصريحات رئيس النادي الكتالوني قبل ذلك.

وتبدو فرص رحيل الظهير الإسباني معقدة، في ظل امتداد عقده مع توتنهام حتى يونيو 2031، إلى جانب تمسك النادي بالحصول على 70 مليون يورو على الأقل للموافقة على بيعه.

الإسباني بيدرو بورو بيدرو بورو لاعب توتنهام هوتسبير توتنهام هوتسبير ريال مدريد برشلونة

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