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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل يستغل آرسنال أزمة فينيسيوس لخطف نجم ريال مدريد؟

فينيسيوس
فينيسيوس
محمود أحمد

عاد اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ليتصدر حسابات سوق الانتقالات الأوروبية بعدما دخل آرسنال الإنجليزي مجددًا دائرة المهتمين بالحصول على خدماته مستغلًا حالة الجدل التي تحيط بمستقبل اللاعب داخل النادي الملكي في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة وبروز الإيفواري يان ديوماندي كأحد الخيارات الهجومية التي باتت تنافسه بقوة على مركز الجناح الأيسر.

وتفتح التحركات الجديدة للنادي اللندني الباب أمام احتمالية تجدد المفاوضات بشأن واحدة من أبرز الصفقات التي ارتبطت باسم آرسنال خلال الفترة الماضية خاصة أن فينيسيوس كان هدفًا للنادي الإنجليزي بالفعل في الصيف الماضي قبل أن يتدخل ريال مدريد ويحسم موقفه بتجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2032.

آرسنال يعود إلى المشهد.. ومفاوضات جديدة تلوح في الأفق

وكشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول عبر برنامج «التشيرينجيتو» عن عودة اهتمام آرسنال بالتعاقد مع النجم البرازيلي مشيرًا إلى أن إدارة النادي الإنجليزي تتابع موقفه وتدرس إمكانية التحرك للحصول على توقيعه خلال الفترة المقبلة.

لكن إتمام الصفقة لن يكون مهمة سهلة في ظل القيود المالية المتعلقة بسقف الرواتب داخل النادي اللندني إذ يحتاج آرسنال إلى توفير مساحة مالية مناسبة قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد بشأن لاعب بحجم فينيسيوس.

ووفقًا للتقرير فإن رحيل الإسباني مارتن زوبيميندي قد يمنح إدارة آرسنال فرصة للتحرك ماليًا كما طُرح اسم مواطنه ميكيل ميرينو ضمن الخيارات المحتملة للمغادرة في إطار محاولات إعادة ترتيب قائمة الفريق وتخفيف الأعباء المالية.

وتعكس هذه الحسابات أن اهتمام آرسنال لا يزال في مرحلة دراسة إمكانية تنفيذ الصفقة وليس اتفاقًا رسميًا مع ريال مدريد أو اللاعب خاصة أن القيمة المالية المنتظرة للتعاقد مع النجم البرازيلي ستفرض على النادي الإنجليزي اتخاذ قرارات مهمة بشأن قائمته الحالية.

ديوماندي يهدد عرش فينيسيوس.. والمنافسة تشتعل في ريال مدريد

ولا تأتي عودة آرسنال إلى المشهد في توقيت عادي بالنسبة لرحلة فينيسيوس مع ريال مدريد إذ يعيش اللاعب فترة صعبة على المستوى الفني بعدما تراجع تأثيره الهجومي وفقد جزءًا من قدرته المعتادة على صناعة الفارق في المواجهات الفردية وهي المميزات التي جعلته أحد أهم أسلحة الفريق الملكي خلال المواسم الماضية.

وزادت الضغوط على الجناح البرازيلي مع ظهور الإيفواري يان ديوماندي بصورة لافتة بعدما حصل على فرصة المشاركة خلال غياب فينيسيوس عن المباريات الأخيرة ونجح في تقديم مستويات قوية أعادت فتح المنافسة على مركز الجناح الأيسر.

وكانت مواجهة فالنسيا التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل واحدة من أبرز المحطات التي عززت موقف ديوماندي بعدما شارك أساسيًا في اللقاء الذي غاب عنه فينيسيوس بسبب الإيقاف وقدم أداءً لافتًا على المستوى الهجومي.

ولم يتوقف الأمر عند حدود المنافسة الفنية بل امتد إلى جماهير ريال مدريد التي بدأت تطالب باستمرار اللاعب الإيفواري في التشكيل الأساسي حتى بعد عودة النجم البرازيلي فيما ذهب بعض المشجعين إلى المطالبة برحيل فينيسيوس اعتقادًا منهم بأن الفريق أصبح أكثر توازنًا في وجود ديوماندي.

وتضع هذه المستجدات الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو أمام اختبار مهم عند عودة فينيسيوس بعدما لم يعد احتفاظ اللاعب بمكانه الأساسي أمرًا مضمونًا كما كان في السابق خاصة مع امتلاك الفريق خيارًا هجوميًا آخر أثبت قدرته على المنافسة.

150 مليون يورو لم تكن كافية.. تفاصيل محاولة آرسنال السابقة

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحاول فيها آرسنال استكشاف إمكانية التعاقد مع فينيسيوس إذ ارتبط اسم اللاعب بالنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتزامن مع تعثر المفاوضات المتعلقة بتجديد عقده مع ريال مدريد.

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية وقتها عن رغبة ميكيل أرتيتا في جعل النجم البرازيلي محور مشروعه الهجومي مع استعداد آرسنال لتقديم عرض ضخم قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو كما تردد أن المدير الرياضي أندريا بيرتا أجرى اتصالات مع محيط اللاعب لاستطلاع موقفه.

لكن ريال مدريد أنهى حالة الجدل في السادس من أغسطس الماضي بعدما أعلن تجديد عقد فينيسيوس حتى يونيو 2032 ليؤكد تمسكه باللاعب ويغلق الباب أمام احتمالات رحيله في ذلك التوقيت.

ورغم هذا الموقف فإن عودة اهتمام آرسنال تطرح تساؤلات جديدة بشأن مستقبل اللاعب خصوصًا أن تراجع مستواه وتصاعد المنافسة داخل الفريق قد يغيران طبيعة التعامل مع أي عروض محتملة وإن كان عقده الطويل يمنح ريال مدريد موقفًا قويًا في أي مفاوضات مستقبلية.

أنشيلوتي كلمة السر في عودة فينيسيوس.. فرصة لاستعادة الثقة

وفي محاولة لاستعادة مستواه قبل العودة إلى المنافسات مع ريال مدريد انضم فينيسيوس إلى معسكر منتخب البرازيل تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي وضعه ضمن حساباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين في سنغافورة أمام اليابان يوم السبت ثم سنغافورة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في فرصة أمام نجم ريال مدريد لاستعادة حساسيته التهديفية وإيقاعه التنافسي بعيدًا عن الضغوط التي أحاطت به خلال الفترة الأخيرة.

ويأمل فينيسيوس أن يستغل وجوده مع المنتخب لاستعادة الثقة وتقديم مستويات تعيد إليه مكانته قبل الدخول في منافسة جديدة على مركزه الأساسي مع ريال مدريد.

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