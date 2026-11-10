هل حطمت خسارة الكرة الذهبية ثقة فينيسيوس؟.. أسرار الأزمة النفسية لنجم ريال مدريد

لم تعد أزمة البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الإسباني مرتبطة فقط بتراجع الأرقام أو غياب الفاعلية الهجومية في بعض المباريات بعدما دخل العامل النفسي دائرة الاتهام باعتباره أحد الأسباب المحتملة وراء التحول الذي طرأ على أداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة في ظل الضغوط المتزايدة والتوقعات المرتفعة التي تلاحقه منذ سنوات داخل النادي الملكي.

وبعدما كان فينيسيوس أحد أبرز مصادر الخطورة في هجوم ريال مدريد بفضل سرعته وقدرته على اختراق الدفاعات ومواجهة المنافسين في المواقف الفردية أصبح مستواه محل نقاش متكرر خاصة أن اللاعب الذي اعتاد صناعة الفارق بجرأته ومهاراته لم يعد يظهر دائمًا بالصورة نفسها التي صنعت مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتزامن هذا التراجع مع مرحلة صعبة في مسيرته بدأت ملامحها تتضح بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 أمام الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي السابق وهو ما أعاد فتح التساؤلات بشأن التأثير النفسي لتلك الخيبة على أحد أهم نجوم ريال مدريد ومدى انعكاسها على ثقته بنفسه وطريقة تعامله مع المباريات.

وفي هذا السياق قدم أنطونيو ميدينا أخصائي علم النفس الرياضي قراءة مختلفة لأزمة النجم البرازيلي معتبرًا أن تفسير تراجع مستواه لا يمكن اختزاله في الجانب الفني وحده وإنما يجب النظر إلى مجموعة من العوامل النفسية والبدنية والتكتيكية والبيئية التي قد تتداخل وتؤثر في أداء اللاعب.

خسارة الكرة الذهبية.. ضربة نفسية في مسيرة فينيسيوس؟

تظل خسارة فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية عام 2024 واحدة من أبرز المحطات التي ارتبطت بالنقاش حول تراجع مستواه خاصة أن النجم البرازيلي كان مرشحًا بقوة للفوز بالجائزة قبل أن تذهب إلى رودري في قرار أثار وقتها الكثير من الجدل داخل الأوساط المدريدية.

ويرى ميدينا أن هذه الواقعة ربما تركت تأثيرًا نفسيًا على اللاعب خصوصًا إذا كانت توقعاته الشخصية مرتفعة بالحصول على الجائزة وهو ما قد يخلق حالة من الإحباط أو يؤثر في نظرته إلى نفسه وإلى مكانته بين نجوم اللعبة.

لكن أخصائي علم النفس الرياضي لا يعتبر خسارة الكرة الذهبية تفسيرًا وحيدًا لما يحدث مع فينيسيوس مشيرًا إلى أن اللاعب قدم بالفعل مباريات قوية ومستويات مميزة بعد تلك الواقعة وهو ما يؤكد أن الأزمة أكثر تعقيدًا من ربطها بحدث واحد.

وتكمن أهمية هذه القراءة في أن اللاعب قد يتأثر نفسيًا بحدث معين دون أن يظهر ذلك بصورة مباشرة أو مستمرة إذ يمكن أن تتراكم الضغوط والتوقعات مع مرور الوقت لتنعكس على طريقة اتخاذ القرارات داخل الملعب ومدى استعداده للمخاطرة أو الدخول في مواجهات فردية مع المدافعين.

الخوف من الخطأ.. كيف تغير الضغوط طريقة لعب النجم البرازيلي؟

واحدة من أبرز النقاط التي توقف أمامها ميدينا تتعلق بطبيعة الأسلوب الذي يعتمد عليه فينيسيوس داخل الملعب إذ يمثل عنصر الجرأة والمراوغة والمبادرة الهجومية جزءًا أساسيًا من قوته الفنية.

فاللاعب البرازيلي لا يعتمد فقط على السرعة وإنما يحتاج باستمرار إلى الثقة في قدرته على تجاوز المدافع والدخول في المواجهات الفردية وتجربة الحلول غير التقليدية التي قد تمنح فريقه الأفضلية.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول تفكير اللاعب من البحث عن صناعة الخطورة إلى محاولة تجنب ارتكاب الأخطاء وهنا قد يفقد أحد أهم الأسلحة التي ميزته عن بقية اللاعبين.

وأوضح ميدينا أن اللاعب الذي يدخل المباراة بهدف تقديم أشياء إيجابية وممارسة أسلوبه المعتاد يختلف تمامًا عن اللاعب الذي يصبح همه الأساسي عدم الإخفاق لأن الحالة الثانية قد تؤدي إلى اختفاء العفوية والتردد في اتخاذ القرارات.

وهذا التحول إذا حدث مع فينيسيوس قد يفسر جانبًا من التراجع الذي يظهر أحيانًا في أدائه خاصة أن طبيعة مركزه تتطلب المبادرة والمخاطرة وعدم الخوف من فقدان الكرة حتى يتمكن من صناعة الفرص وإرباك دفاعات المنافسين.

ضغوط ريال مدريد.. التقييم المستمر يزيد معاناة فينيسيوس

ولا تتوقف العوامل النفسية المحتملة عند خسارة الكرة الذهبية إذ أشار ميدينا إلى أن الضغوط المصاحبة للعب في ريال مدريد تمثل عاملًا آخر لا يمكن تجاهله عند تحليل حالة اللاعب.

ففينيسيوس وصل إلى النادي الملكي في سن صغيرة وتدرج داخل الفريق وسط توقعات ضخمة قبل أن يتحول إلى أحد أهم نجومه وهو ما وضعه باستمرار تحت دائرة الضوء وجعل كل مباراة يخوضها محل تقييم ومقارنة وانتقاد.

ومع ارتفاع سقف التوقعات تصبح مساحة الخطأ محدودة من وجهة نظر الجماهير والإعلام خاصة بالنسبة إلى لاعب اعتاد تقديم مستويات استثنائية وصناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويرى الأخصائي النفسي أن الشعور بالخضوع للتقييم في كل مباراة يمكن أن ينعكس على الحالة الذهنية للاعب ويزيد من الضغوط التي يتعرض لها وهو أمر لا يقتصر على فينيسيوس وحده بل يمكن أن يحدث مع أي لاعب في المستويات العليا.

وتزداد حساسية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بنجم هجومي يعتمد على الإبداع لأن المراوغة والمحاولات الفردية بطبيعتها تحمل احتمالات النجاح والفشل وبالتالي فإن الخوف من الانتقادات قد يؤثر في حرية اللاعب داخل الملعب.

ميسي وهازارد.. لماذا لا تعني فترة التراجع نهاية فينيسيوس؟

وفي محاولة لتوضيح أن الأزمات الفنية والنفسية ليست نهاية الطريق أمام نجوم الصف الأول استشهد ميدينا بتجارب عدد من اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي إيدين هازارد.

وأشار إلى أن ميسي مر بفترات صعبة خلال بداياته مع منتخب الأرجنتين رغم النجاحات الاستثنائية التي حققها على مستوى الأندية بينما واجه هازارد تحديات كبيرة بعد انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد بعدما لم يتمكن من تكرار المستويات التي قدمها في الدوري الإنجليزي.

وتكشف هذه التجارب أن المسيرة الاحترافية لأي لاعب مهما بلغت موهبته أو إنجازاته لا تسير على وتيرة واحدة وأن التراجع في بعض المراحل لا يعني بالضرورة فقدان القدرات أو انتهاء القدرة على استعادة التألق.