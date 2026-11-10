قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل حطمت خسارة الكرة الذهبية ثقة فينيسيوس؟.. أسرار الأزمة النفسية لنجم ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس
محمود أحمد

لم تعد أزمة البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الإسباني مرتبطة فقط بتراجع الأرقام أو غياب الفاعلية الهجومية في بعض المباريات بعدما دخل العامل النفسي دائرة الاتهام باعتباره أحد الأسباب المحتملة وراء التحول الذي طرأ على أداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة في ظل الضغوط المتزايدة والتوقعات المرتفعة التي تلاحقه منذ سنوات داخل النادي الملكي.

وبعدما كان فينيسيوس أحد أبرز مصادر الخطورة في هجوم ريال مدريد بفضل سرعته وقدرته على اختراق الدفاعات ومواجهة المنافسين في المواقف الفردية أصبح مستواه محل نقاش متكرر خاصة أن اللاعب الذي اعتاد صناعة الفارق بجرأته ومهاراته لم يعد يظهر دائمًا بالصورة نفسها التي صنعت مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتزامن هذا التراجع مع مرحلة صعبة في مسيرته بدأت ملامحها تتضح بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لعام 2024 أمام الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي السابق وهو ما أعاد فتح التساؤلات بشأن التأثير النفسي لتلك الخيبة على أحد أهم نجوم ريال مدريد ومدى انعكاسها على ثقته بنفسه وطريقة تعامله مع المباريات.

وفي هذا السياق قدم أنطونيو ميدينا أخصائي علم النفس الرياضي قراءة مختلفة لأزمة النجم البرازيلي معتبرًا أن تفسير تراجع مستواه لا يمكن اختزاله في الجانب الفني وحده وإنما يجب النظر إلى مجموعة من العوامل النفسية والبدنية والتكتيكية والبيئية التي قد تتداخل وتؤثر في أداء اللاعب.

خسارة الكرة الذهبية.. ضربة نفسية في مسيرة فينيسيوس؟

تظل خسارة فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية عام 2024 واحدة من أبرز المحطات التي ارتبطت بالنقاش حول تراجع مستواه خاصة أن النجم البرازيلي كان مرشحًا بقوة للفوز بالجائزة قبل أن تذهب إلى رودري في قرار أثار وقتها الكثير من الجدل داخل الأوساط المدريدية.

ويرى ميدينا أن هذه الواقعة ربما تركت تأثيرًا نفسيًا على اللاعب خصوصًا إذا كانت توقعاته الشخصية مرتفعة بالحصول على الجائزة وهو ما قد يخلق حالة من الإحباط أو يؤثر في نظرته إلى نفسه وإلى مكانته بين نجوم اللعبة.

لكن أخصائي علم النفس الرياضي لا يعتبر خسارة الكرة الذهبية تفسيرًا وحيدًا لما يحدث مع فينيسيوس مشيرًا إلى أن اللاعب قدم بالفعل مباريات قوية ومستويات مميزة بعد تلك الواقعة وهو ما يؤكد أن الأزمة أكثر تعقيدًا من ربطها بحدث واحد.

وتكمن أهمية هذه القراءة في أن اللاعب قد يتأثر نفسيًا بحدث معين دون أن يظهر ذلك بصورة مباشرة أو مستمرة إذ يمكن أن تتراكم الضغوط والتوقعات مع مرور الوقت لتنعكس على طريقة اتخاذ القرارات داخل الملعب ومدى استعداده للمخاطرة أو الدخول في مواجهات فردية مع المدافعين.

الخوف من الخطأ.. كيف تغير الضغوط طريقة لعب النجم البرازيلي؟

واحدة من أبرز النقاط التي توقف أمامها ميدينا تتعلق بطبيعة الأسلوب الذي يعتمد عليه فينيسيوس داخل الملعب إذ يمثل عنصر الجرأة والمراوغة والمبادرة الهجومية جزءًا أساسيًا من قوته الفنية.

فاللاعب البرازيلي لا يعتمد فقط على السرعة وإنما يحتاج باستمرار إلى الثقة في قدرته على تجاوز المدافع والدخول في المواجهات الفردية وتجربة الحلول غير التقليدية التي قد تمنح فريقه الأفضلية.

لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول تفكير اللاعب من البحث عن صناعة الخطورة إلى محاولة تجنب ارتكاب الأخطاء وهنا قد يفقد أحد أهم الأسلحة التي ميزته عن بقية اللاعبين.

وأوضح ميدينا أن اللاعب الذي يدخل المباراة بهدف تقديم أشياء إيجابية وممارسة أسلوبه المعتاد يختلف تمامًا عن اللاعب الذي يصبح همه الأساسي عدم الإخفاق لأن الحالة الثانية قد تؤدي إلى اختفاء العفوية والتردد في اتخاذ القرارات.

وهذا التحول إذا حدث مع فينيسيوس قد يفسر جانبًا من التراجع الذي يظهر أحيانًا في أدائه خاصة أن طبيعة مركزه تتطلب المبادرة والمخاطرة وعدم الخوف من فقدان الكرة حتى يتمكن من صناعة الفرص وإرباك دفاعات المنافسين.

ضغوط ريال مدريد.. التقييم المستمر يزيد معاناة فينيسيوس

ولا تتوقف العوامل النفسية المحتملة عند خسارة الكرة الذهبية إذ أشار ميدينا إلى أن الضغوط المصاحبة للعب في ريال مدريد تمثل عاملًا آخر لا يمكن تجاهله عند تحليل حالة اللاعب.

ففينيسيوس وصل إلى النادي الملكي في سن صغيرة وتدرج داخل الفريق وسط توقعات ضخمة قبل أن يتحول إلى أحد أهم نجومه وهو ما وضعه باستمرار تحت دائرة الضوء وجعل كل مباراة يخوضها محل تقييم ومقارنة وانتقاد.

ومع ارتفاع سقف التوقعات تصبح مساحة الخطأ محدودة من وجهة نظر الجماهير والإعلام خاصة بالنسبة إلى لاعب اعتاد تقديم مستويات استثنائية وصناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويرى الأخصائي النفسي أن الشعور بالخضوع للتقييم في كل مباراة يمكن أن ينعكس على الحالة الذهنية للاعب ويزيد من الضغوط التي يتعرض لها وهو أمر لا يقتصر على فينيسيوس وحده بل يمكن أن يحدث مع أي لاعب في المستويات العليا.

وتزداد حساسية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بنجم هجومي يعتمد على الإبداع لأن المراوغة والمحاولات الفردية بطبيعتها تحمل احتمالات النجاح والفشل وبالتالي فإن الخوف من الانتقادات قد يؤثر في حرية اللاعب داخل الملعب.

ميسي وهازارد.. لماذا لا تعني فترة التراجع نهاية فينيسيوس؟

وفي محاولة لتوضيح أن الأزمات الفنية والنفسية ليست نهاية الطريق أمام نجوم الصف الأول استشهد ميدينا بتجارب عدد من اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبلجيكي إيدين هازارد.

وأشار إلى أن ميسي مر بفترات صعبة خلال بداياته مع منتخب الأرجنتين رغم النجاحات الاستثنائية التي حققها على مستوى الأندية بينما واجه هازارد تحديات كبيرة بعد انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد بعدما لم يتمكن من تكرار المستويات التي قدمها في الدوري الإنجليزي.

وتكشف هذه التجارب أن المسيرة الاحترافية لأي لاعب مهما بلغت موهبته أو إنجازاته لا تسير على وتيرة واحدة وأن التراجع في بعض المراحل لا يعني بالضرورة فقدان القدرات أو انتهاء القدرة على استعادة التألق.

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد النادي الملكي هجوم ريال مدريد مانشستر سيتي رودري أنطونيو ميدينا أخصائي علم النفس الرياضي ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ترشيحاتنا

الفريق كامل الوزير

لماذا لا يقود مساعد السائق القطار بعد عامين؟.. كامل الوزير يوضح التفاصيل

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وزير النقل: تعاقدنا على 7 قطارات نوم فاخرة تبدأ في الوصول أكتوبر 2027

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وزير النقل: وضعنا خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية منذ 2019.. وأمن وسلامة الركاب على رأس أولوياتنا

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد