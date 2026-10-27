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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينيسيوس يتراجع إلى المركز الـ17 في الكرة الذهبية.. أسوأ ترتيب بمسيرته

فينيسيوس
فينيسيوس
إسراء أشرف

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ضربة جديدة في سباق الكرة الذهبية، بعدما احتل المركز السابع عشر في ترتيب نسخة 2026، ليحقق بذلك أسوأ مركز له في الجائزة خلال السنوات الأخيرة، وسط تفاعل واسع من جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ترتيب فينيسيوس ليعكس التراجع الكبير في موقعه ضمن المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز، بعدما كان قبل عامين أحد أبرز المرشحين للتتويج بها، بفضل مستوياته المؤثرة مع ريال مدريد ومساهمته في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان النجم البرازيلي قد احتل المركز الثامن في ترتيب الكرة الذهبية عام 2022، ثم تقدم إلى المركز السادس في 2023، قبل أن يصل إلى الوصافة في نسخة 2024، التي توج بها الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك.

لكن ترتيب فينيسيوس شهد تراجعًا ملحوظًا بعد ذلك، إذ جاء في المركز السادس عشر عام 2025، قبل أن يتراجع مركزًا إضافيًا في نسخة 2026، ليحتل المرتبة السابعة عشرة.

وأعادت هذه النتيجة إلى الواجهة الجدل الذي صاحب نسخة 2024، بعدما خسر فينيسيوس الجائزة أمام رودري، في قرار أثار استياء ريال مدريد وجماهيره آنذاك، ودفع النادي إلى مقاطعة حفل الجائزة في نسختي 2024 و2025.

وعقب خسارته الجائزة في 2024، عبّر فينيسيوس عن تحديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا استعداده لمحاولة الفوز بها مرات عديدة، قبل أن يجد نفسه خارج المراكز العشرة الأولى في النسختين التاليتين.

وتفاعل عدد من المتابعين بسخرية مع احتلاله المركز السابع عشر، مستعيدين تصريحاته السابقة، فيما يفتح التراجع المتتالي تساؤلات حول قدرة النجم البرازيلي على استعادة مكانته بين أبرز المرشحين للجوائز الفردية خلال الفترة المقبلة.

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