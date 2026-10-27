قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وإريتريا :أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة له
تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ.. هاري كين ينضم إلى قائمة الأساطير
محمد فريد: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار
بالإعدام والسجن.. أحكام رادعة في الكويت لـ 3 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله
الوزراء: القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور
بيان هام للحكومة الأردنية: نعتز بعلاقتنا الأخوية مع سوريا
بن جفير يطلق صرخة استغاثة: نتنياهو يريد إبعادي.. ادعموني في الانتخابات
شوبير يكشف موقف محمد هاني وياسر إبراهيم من العودة للمشاركة في الأهلي
وزير الصناعة: مصر تستحوذ على 4.4% من التجارة البينية الإفريقية بقيمة 9.3 مليار دولار
يني شفق: تركيا لا تنوي السماح للسفن الحربية للناتو بدخول البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تخسر ماشيتك.. الحسيني محمد عوض يكشف تفاصيل حملة تحصين الماشية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الحملة القومية الثانية لعام 2026 لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي قد تتسبب في خسائر للمربين.

وكشف الدكتور الحسيني محمد عوض تفاصيل الحملة وأهدافها، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، موضحًا أن فرق الطب البيطري تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية، من خلال فرق ثابتة ومتحركة تنتقل إلى القرى والمناطق المختلفة، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمربين بشأن الوقاية والتحصينات الدورية.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

تأتي الحملة القومية لتحصين الماشية ضمن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوقاية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على صحة الحيوانات، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المربون نتيجة انتشار الأمراض.

وأوضح الدكتور الحسيني محمد عوض أن الحملة تستهدف تحصين أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية، من خلال انتشار الفرق البيطرية في مختلف القرى والمناطق المستهدفة، بما يتيح الوصول إلى المربين وتقديم الخدمات الوقائية للحيوانات.

الحيوانات المستهدفة بحملة التحصين

تشمل أعمال الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مع توعية المربين بأهمية الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية واتباع الإرشادات البيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الحيوانات.

وتعمل الفرق البيطرية على فحص الحيوانات وتحصينها، إلى جانب توضيح إجراءات الوقاية للمربين، بما يساعد على الحد من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية داخل التجمعات الحيوانية.

فرق بيطرية تصل إلى القرى والمناطق المستهدفة

تعتمد الحملة على فرق بيطرية ثابتة ومتحركة، تتحرك للوصول إلى المربين في مختلف المناطق، بما في ذلك القرى والمناطق الريفية، لتسهيل حصولهم على خدمات التحصين.

وتتزامن أعمال التحصين مع حملات إرشادية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية الوقاية، والتعاون مع اللجان البيطرية، والسماح بفحص الحيوانات وتسجيل بياناتها وتحصينها وفقًا للإجراءات المتبعة.

الحسيني محمد عوض: التحصين خط الدفاع الأول لحماية الماشية

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشددًا على أهمية تعاون المربين مع الفرق البيطرية والاستفادة من خدمات الحملة.

كما دعا المربين إلى عدم التأخر في تحصين الحيوانات، والالتزام بمواعيد التحصينات الدورية، نظرًا لدور الوقاية في الحد من مخاطر انتشار الأمراض وتقليل الخسائر التي قد تنتج عنها.

نصائح لمربي الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية

تستهدف الحملة تعزيز الوعي لدى المربين بأهمية التحصين والوقاية، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى الحيوانات في مختلف المناطق. 

ويظل تعاون المربين مع الفرق البيطرية عنصرًا أساسيًا في إنجاح أعمال التحصين وتحقيق أهدافها.

وأكدت وزارة الزراعة أهمية الاستفادة من الحملات القومية للتحصين، والالتزام بالإرشادات التي تقدمها الجهات البيطرية المختصة، حفاظًا على صحة الحيوانات ودعمًا لجهود حماية الثروة الحيوانية في مصر.

الزراعة الحميّ القلاعية الفرق البيطريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

حمد بن جاسم

بسبب حرب إيران.. رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من قنبلة موقوتة في المنطقة

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: أولوية للصناعة في دعم النمو الاقتصادي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة

تحرك مصري لاحتواء التصعيد.. وزير الخارجية يبحث مع عراقجي تطورات المنطقة

الهند: إجلاء 50 ألف شخص استعدادا لاقتراب إعصار "أرناب"

الهند: إجلاء 50 ألف شخص استعدادا لاقتراب إعصار "أرناب"

بالصور

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو

في عيد ميلادها.. معاناة إليسا مع السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد