قبل ما تخسر ماشيتك.. الحسيني محمد عوض يكشف تفاصيل حملة تحصين الماشية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الحملة القومية الثانية لعام 2026 لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي قد تتسبب في خسائر للمربين.

وكشف الدكتور الحسيني محمد عوض تفاصيل الحملة وأهدافها، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، موضحًا أن فرق الطب البيطري تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية، من خلال فرق ثابتة ومتحركة تنتقل إلى القرى والمناطق المختلفة، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمربين بشأن الوقاية والتحصينات الدورية.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

تأتي الحملة القومية لتحصين الماشية ضمن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوقاية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على صحة الحيوانات، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المربون نتيجة انتشار الأمراض.

وأوضح الدكتور الحسيني محمد عوض أن الحملة تستهدف تحصين أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية، من خلال انتشار الفرق البيطرية في مختلف القرى والمناطق المستهدفة، بما يتيح الوصول إلى المربين وتقديم الخدمات الوقائية للحيوانات.

الحيوانات المستهدفة بحملة التحصين

تشمل أعمال الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مع توعية المربين بأهمية الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية واتباع الإرشادات البيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الحيوانات.

وتعمل الفرق البيطرية على فحص الحيوانات وتحصينها، إلى جانب توضيح إجراءات الوقاية للمربين، بما يساعد على الحد من مخاطر انتشار الأمراض الوبائية داخل التجمعات الحيوانية.

فرق بيطرية تصل إلى القرى والمناطق المستهدفة

تعتمد الحملة على فرق بيطرية ثابتة ومتحركة، تتحرك للوصول إلى المربين في مختلف المناطق، بما في ذلك القرى والمناطق الريفية، لتسهيل حصولهم على خدمات التحصين.

وتتزامن أعمال التحصين مع حملات إرشادية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية الوقاية، والتعاون مع اللجان البيطرية، والسماح بفحص الحيوانات وتسجيل بياناتها وتحصينها وفقًا للإجراءات المتبعة.

الحسيني محمد عوض: التحصين خط الدفاع الأول لحماية الماشية

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشددًا على أهمية تعاون المربين مع الفرق البيطرية والاستفادة من خدمات الحملة.

كما دعا المربين إلى عدم التأخر في تحصين الحيوانات، والالتزام بمواعيد التحصينات الدورية، نظرًا لدور الوقاية في الحد من مخاطر انتشار الأمراض وتقليل الخسائر التي قد تنتج عنها.

نصائح لمربي الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية

تستهدف الحملة تعزيز الوعي لدى المربين بأهمية التحصين والوقاية، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إلى الحيوانات في مختلف المناطق.

ويظل تعاون المربين مع الفرق البيطرية عنصرًا أساسيًا في إنجاح أعمال التحصين وتحقيق أهدافها.

وأكدت وزارة الزراعة أهمية الاستفادة من الحملات القومية للتحصين، والالتزام بالإرشادات التي تقدمها الجهات البيطرية المختصة، حفاظًا على صحة الحيوانات ودعمًا لجهود حماية الثروة الحيوانية في مصر.