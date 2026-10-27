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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة بابا الفاتيكان تتحول إلى شاحنة «نص نقل»

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
عزة عاطف

كشفت مجموعة «ستيلانتيس» عن اختيار شاحنة البيك آب المتوسطة «فيات تيتانو» لتكون السيارة الرسمية (Popemobile) لنقل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر خلال جولته المرتقبة في دولة أوروجواي بين 6 و8 نوفمبر 2026. 

وتستعد الشركة لتنفيذ عمليات التعديل الخاصة داخل مصانع شريكها الصناعي المحلي «نوردكس» (Nordex) في العاصمة مونتيفيديو.

تعديلات مخصصة للرؤية والتيسير الحركي

تخضع الشاحنة لتعديلات هيكلية شاملة تهدف لتأمين أقصى مستويات الرؤية والتواصل المباشر مع الجمهور، مع الاستغناء عن الكابينة الزجاجية المصفحة بالكامل في هذه الجولة. 

وتتضمن التعديلات إزالة الجوانب الخلفية، وتزويد المقعد البابوي بخاصية الدوران بـ 360 درجة لتمكين البابا من التفاعل بسهولة مع المتابعين على جانبي الطريق.

ولتحسين الوصول والتنقل داخل المركبة، تم تزويد الشاحنة بسلم خلفي يعمل بالكهرباء لسهولة الصعود والنزول، إلى جانب سقف شفاف مخصص لحماية الراكب من المتغيرات الجوية دون الإخلال بمستوى الرؤية الواضحة.

تصنيع محلي وتبرع لصالح الكنيسة

تُعد هذه الخطوة إنجازًا تقنيًا للقطاع الصناعي في أوروجواي؛ حيث يشارك فريق مكون من 35 مهندسًا وفنيًا محليًا في تنفيذ التصميم وتعديل الهيكل طبقًا لمتطلبات السلامة الصادرة عن الفاتيكان. 

وعقب انتهاء الجولة الرسمية للبابا في مدن مونتيفيديو وبايساندو وفلوريدا، سيتم تقديم المركبة المعدلة كهدية تبرع لصالح الكنيسة المحلية في أوروجواي.

سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو
سيارة بابا الفاتيكان فيات تيتانو مواصفات Fiat Titano Popemobile زيارة البابا ليو الرابع عشر لأوروجواي فيات في مونتيفيديو سيارات التنقل البابوي

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