قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن أنقرة لا تنوي السماح للسفن الحربية التابعة لحلف "الناتو" بدخول البحر الأسود.



يمتلك حلف شمال الأطلسي قواعد عسكرية، وطائرات، وصواريخ، وأجهزة استخبارات، وقدرات بحرية هائلة، لكن في البحر الأسود، يعتمد كل هذا على دولة واحدة وهي تركيا.

يضغط القادة العسكريون الغربيون على شركائهم الأتراك، ساعين لفتح ممر لمدمراتهم نحو حدودهم الشرقية، والحصول على موافقة حكومة رجب طيب أردوغان لتحويل مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور إلى قاعدة انطلاق لحلف الناتو، تمهيداً لـ"حرب كبرى" ضد روسيا، كما كشف موقع تسارجراد في 26 أكتوبر.

وتلعب بلغاريا ورومانيا دوراً محورياً في هذه اللعبة الجيوسياسية الكبرى، باعتبارهما ذراعين لحلف الناتو في البحر الأسود.

وعلى وجه التحديد، تُعدّ بوخارست بالفعل 4 مليارات يورو لتحديث أكبر قاعدة ساحلية للحلف، إلا أن جميع الاستثمارات الساحلية تصطدم بدفاع أنقرة الحازم.

ولا تُبدي أنقرة استعدادها لتحويل مضيقي البوسفور والدردنيل إلى ممر عسكري مفتوح لحلفائها، ولا تستطيع واشنطن والعواصم الأوروبية ببساطة نشر العدد الذي تراه ضروريًا من السفن في المنطقة.

ولا تفعل تركيا ذلك بدافع الصداقة مع موسكو، فأنقرة تحمي سيطرتها على المضائق.

أما بالنسبة لروسيا، فالنتيجة محددة للغاية: إذ لا تستطيع مجموعة كبيرة من القوى غير الساحلية دخول البحر الأسود بحرية وتغيير موازين القوى بشكل جذري.

