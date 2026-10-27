قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبقك إلى الجنة.. فضل الباقيات الصالحات وأعظم الكلمات التي يحبها الله
بالتعاون مع اليابان|تطوير وإنشاء 20 مدرسة للتمريض والرعاية الصحية لكبار السن
رئيس تحرير الآس يشكك في أحقية هاري كين بالكرة الذهبية: ينقصه شيء ما
مصر تستعد لقمة مكافحة التصحر.. تنسيق حكومي ودولي لضمان نجاح COP18
أسعار البنزين والسولار اليوم
من اليوسفي للكاكا والقشطة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026
7.3 ملايين إسرائيلي يصوتون اليوم في انتخابات الكنيست الـ26
ترتيب العشرة الأوائل .. هاري كين على عرش الكرة الذهبية.. مبابي يطارد ويامال يزاحم الكبار وميسي يفاجئ الجميع
تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية
الحكومة السودانية: الوضع الغذائي بالبلاد مطمئن ولا صحة لمزاعم حدوث مجاعة
يديعوت أحرونوت: توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية إلى 75%
في جولة بدأها فجرًا..وزير الأوقاف يطلق برامج تدريب الأئمة ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موديز: مؤشرات مشجعة على عودة اليابان إلى النمو المستدام واستقرار التضخم

موديز: مؤشرات مشجعة على عودة اليابان إلى النمو المستدام واستقرار التضخم
موديز: مؤشرات مشجعة على عودة اليابان إلى النمو المستدام واستقرار التضخم
أ ش أ

قال محلل الديون السيادية اليابانية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم /الثلاثاء/ إن هناك مؤشرات مشجعة على عودة اليابان إلى تحقيق نمو مستدام واستقرار التضخم، لكن الاختبار الرئيسي يتمثل في قدرة هذا الأداء الاقتصادي المتماسك على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

وتمنح موديز اليابان تصنيف «إيه 1»، وهو خامس أعلى تصنيف ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، دون تغيير منذ خفض تصنيف البلاد من «إيه إيه 3» في عام 2014.

وقال مارتن بيتش، نائب رئيس مجموعة مخاطر الديون السيادية في موديز للتصنيفات الائتمانية: "بدأنا نرى ما يبدو أقرب إلى النمو المستدام، مع توقعات للتضخم مستقرة نسبيًا حول مستوى 2%".

وأضاف بيتش، في مقابلة صحفية، أن هذا يمثل تحولًا مقارنة بعقود من النمو الضعيف والتضخم المنخفض بصورة مزمنة.

وامتنع بيتش عن التكهن بأي قرارات مستقبلية بشأن التصنيف الائتماني، لكنه قال إن موديز تراقب ما إذا كانت التغيرات الأخيرة في البيئة الاقتصادية والتضخمية باليابان ستثبت استدامتها، إلى جانب الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية وتعالج التحديات الديموغرافية.

وأضاف أن الاختبار الرئيسي يتمثل في قدرة اليابان على الحفاظ على النمو واستقرار التضخم في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال بيتش: "يمكن عمومًا معرفة ما إذا كان النمو قد أصبح مستدامًا عندما يتمكن الاقتصاد من التعامل مع صدمة"، مشيرًا إلى أن اليابان تعاملت جيدًا مع صدمات أسعار الطاقة الأخيرة، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي جهوده لتطبيع السياسة النقدية.

وكانت خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لخفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية والإنفاق الطموح قد أثارت اضطرابات في أسواق السندات خلال العام الحالي، لكن بيتش أشار إلى أن هذه الإجراءات لم تشكل تهديدًا يُذكر على المدى القريب للجدارة الائتمانية لليابان.

وأضاف أن التأثير المالي لهذه التدابير سيعتمد على مدى وفاء الحكومة بتعهدها بتعويض خسائر الإيرادات الناتجة عنها.

وعلى الرغم من أن الوزارات طلبت مخصصات أولية قياسية للإنفاق تبلغ 143 تريليون ين، أي ما يعادل 908 مليارات دولار، وقال بيتش إن الزيادة تبدو محدودة نسبيًا مقارنة بإجمالي الموازنات الأولية والتكميلية مجتمعة.

وأضاف أن ذلك يعزز وجهة نظر موديز بأن اليابان لم تشهد ابتعادًا جوهريًا عن مسار ضبط أوضاعها المالية الذي اتبعته في الفترة الأخيرة.

لكن بيتش قال إن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بمبادرة الحكومة للاستثمار العام والخاص البالغة 370 تريليون ين.

وأوضح أن من بين هذه الشكوك مدى مشاركة القطاع الخاص في المبادرة، وما إذا كانت ستتمكن من تحقيق مكاسب في الإنتاجية تكفي لتعويض الآثار السلبية للتحديات الديموغرافية التي تواجه اليابان.

محلل الديون السيادية اليابانية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحقيق نمو مستدام واستقرار التضخم الأداء الاقتصادي المتماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ريهام عبد الغفور

هتوحشنا يا حبيبي.. ريهام عبد الغفور تعلن عن وفاة زوج شقيقتها

اشرف داري

بسبب أشرف داري.. صدمة في الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

إثيوبيا

هجوم على كنيسة إثيوبية.. عشرات القتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف الديني

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الآن في مصر.. زيادة جديدة في تارجت وتايم

الطقس

تحذير من السيول والأمطار الرعدية والشبورة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

موديز: مؤشرات مشجعة على عودة اليابان إلى النمو المستدام واستقرار التضخم

موديز: مؤشرات مشجعة على عودة اليابان إلى النمو المستدام واستقرار التضخم

تسارع نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى 14.4% خلال سبتمبر

تسارع نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى 14.4% خلال سبتمبر

غدا.. وزير الدفاع الياباني يزور الفلبين لحضور اجتماع وزراء دفاع رابطة "آسيان"

غدا.. وزير الدفاع الياباني يزور الفلبين لحضور اجتماع وزراء دفاع رابطة "آسيان"

بالصور

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟
المشي على فترات قصيرة خلال اليوم.. هل يعوض المشوار الطويل؟

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية
طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟ الكمية المناسبة لجسمك

هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟
هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟

فيديو

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد