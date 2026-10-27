تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل، خاصة أنه من الوصفات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى فرن أو مكونات مكلفة، ويمكن تقديمه مع الجبن والبيض في وجبة الإفطار، أو استخدامه مع الفول والطعمية، كما يمكن حشوه بالجبن والخضراوات حسب الرغبة.

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

وتتميز طريقة عمل خبز الطاسة بسهولة التحضير وسرعة التسوية، لكن نجاح الوصفة يعتمد على ضبط كمية الماء وترك العجين يرتاح جيدًا، للحصول على خبز طري وهش من الداخل.

مقادير خبز الطاسة الهش

يمكن تحضير خبز الطاسة بمكونات بسيطة متوفرة في معظم المطابخ، وهي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ، وقد تحتاجين إلى كمية إضافية بسيطة حسب نوع الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بخطوة

1. تجهيز العجين

ضعي الدقيق في وعاء عميق، ثم أضيفي الخميرة والسكر والملح وقلبي المكونات الجافة جيدًا، وبعد ذلك أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد بصورة مزعجة.

2. ترك العجين حتى يختمر

غطي العجين واتركيه في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، أو حتى يتضاعف حجمه تقريبًا، فهذه الخطوة تساعد على الحصول على خبز خفيف وطري.

3. تقسيم العجين وتشكيله

قسمي العجين إلى كرات متساوية الحجم، ثم غطيها واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق. افردي كل كرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتى تحصلي على رغيف دائري متوسط السمك.

4. تسوية الخبز في الطاسة

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي الرغيف واتركيه حتى تظهر فقاعات على سطحه ويتغير لونه من الأسفل، وبعد ذلك اقلبيه على الجانب الآخر حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

إذا انتفخ الخبز أثناء التسوية، فهذه علامة جيدة على تكوّن البخار داخل العجين، لكن ليس من الضروري أن ينتفخ كل رغيف بالكامل حتى يكون ناجحًا.

5. الحفاظ على طراوة الخبز

بعد الانتهاء من التسوية، ضعي الأرغفة داخل فوطة نظيفة أو وعاء مغطى للحفاظ على الرطوبة والطراوة، وقدميها دافئة مع الحشوات المفضلة.

أسرار نجاح خبز الطاسة الهش

هناك بعض التفاصيل التي تساعد على الحصول على خبز طري وهش في المنزل، أبرزها:

استخدمي الماء الدافئ وليس الساخن: لأن الماء شديد السخونة قد يضر بالخميرة ويؤثر في ارتفاع العجين.

لا تضيفي الدقيق بكثرة أثناء العجن: فالعجين الطري يساعد على الحصول على خبز أقل جفافًا.

اتركي العجين يرتاح: لأن التخمير والراحة يساعدان على تحسين قوام الخبز.

اضبطي درجة حرارة الطاسة: الحرارة المرتفعة جدًا قد تحرق الخبز من الخارج قبل اكتمال تسويته.

غطي الأرغفة بعد التسوية: حتى لا تفقد رطوبتها وتصبح جافة بسرعة.

لماذا يصبح خبز الطاسة قاسيًا بعد التسوية؟

طريقة عمل خبز الطاسة الهش في المنزل بمكونات اقتصادية

قد يصبح الخبز قاسيًا إذا كانت العجينة جافة بسبب زيادة الدقيق، أو إذا طُهي لفترة طويلة على نار مرتفعة، أو تُرك مكشوفًا بعد التسوية. ولتجنب ذلك، احرصي على أن تكون العجينة طرية، وارفعي الخبز بمجرد نضجه، ثم غطيه حتى وقت التقديم.

بماذا يمكن تقديم خبز الطاسة؟

يمكن تقديم خبز الطاسة الهش مع الفول والبيض والجبن في وجبة الإفطار، كما يناسب حشوات الدجاج المشوي والجبن والخضراوات، ويمكن استخدامه بدلًا من الخبز الجاهز في الوجبات السريعة المنزلية.

وتعد هذه الوصفة اختيارًا اقتصاديًا لمن ترغب في تحضير خبز طازج بمكونات بسيطة، مع إمكانية التحكم في حجمه وسمكه وطريقة تقديمه حسب احتياجات الأسرة.