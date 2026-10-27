سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

تتصدر أسعار الذهب، وخاصة عيار 21، اهتمامات الشارع المصري والمستثمرين مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، حيث يحرص الكثيرون على متابعة التحديثات اليومية داخل محال الصاغة، نظرًا لما يمثله عيار 21 من أهمية كبيرة كونه الأكثر مبيعًا وتداولاً في السوق المحلي، بالتزامن مع التحركات والتقلبات التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

وشهدت أسعار الذهب استقراراً مع بداية تعاملات اليوم ووصل عيار 21 إلى 6,275.00 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وعلى مستوى باقي الأعيرة، بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7,171.00 جنيه للجرام،

بينما سجل عيار 22 مستوى 6,573.00 جنيه.

كما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5,378.00 جنيه للجرام.

وبلغ عيار 14 نحو 4,183.00 جنيه.

وفيما يخص حركة الأوقية والجنيه الذهب في الأسواق، سجلت أوقية الذهب 223,043.03 جنيه،

بينما سجل سعر الجنيه الذهب 50,200.00 جنيه.