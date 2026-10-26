أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6295 جنيها

تتجه أنظار المتعاملين في سوق الصاغة إلى تحركات أسعار الذهب، في ظل استمرار اهتمام المواطنين بشراء المشغولات الذهبية وسعي البعض إلى توظيف المعدن الأصفر كوسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات.

ويختلف السعر النهائي للذهب من قطعة إلى أخرى وفقا للعيار والوزن والتصميم، إلى جانب قيمة المصنعية والدمغة والرسوم المضافة لدى التجار.

وتتأثر الأسعار المحلية بعدة عوامل، في مقدمتها حركة أوقية الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن مستويات العرض والطلب وحجم التداول داخل السوق المحلية.

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب تفاوتا بين الأعيرة المختلفة، مع استمرار عيار 21 في صدارة اهتمامات المشترين باعتباره الأكثر انتشارا في المشغولات الذهبية داخل مصر.

ويتميز عيار 24 بارتفاع درجة نقائه، لذلك يفضله كثير من الراغبين في شراء السبائك، بينما يحظى عيار 18 بإقبال الباحثين عن تصميمات متنوعة وأسعار أقل نسبيا.

وجاءت أسعار الذهب للبيع والشراء على النحو التالي:

عيار 24 سجل 7195 جنيها للبيع و7135 جنيها للشراء.



عيار 21 سجل 6295 جنيها للبيع و6245 جنيها للشراء.



عيار 18 سجل 5395 جنيها للبيع و5355 جنيها للشراء.



عيار 14 سجل 4195 جنيها للبيع و4165 جنيها للشراء.



الجنيه الذهب سجل 50360 جنيها للبيع و49960 جنيها للشراء.



أوقية الذهب بالجنيه المصري سجلت 223765 جنيها للبيع و221990 جنيها للشراء.



أوقية الذهب عالميا سجلت 3993.62 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تمثل الأسعار المعلنة قيمة الذهب الخام وفقا للعيار والوزن، لكنها لا تعكس التكلفة النهائية التي يدفعها المشتري عند اقتناء المشغولات من محال الصاغة.

وتضاف المصنعية والدمغة إلى السعر الأساسي لتحديد القيمة الإجمالية للقطعة.

وتختلف المصنعية بحسب نوع المشغولة وتصميمها ودرجة تعقيد تصنيعها والعلامة التجارية المنتجة، كما قد تتباين من تاجر إلى آخر حتى مع ثبات العيار والوزن.

لذلك لا يكون اختلاف السعر بين قطعتين متشابهتين مؤشرا بالضرورة على اختلاف سعر الذهب نفسه.

وبالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهبية، فقد تشمل التكلفة النهائية مصروفات التصنيع والتغليف والتداول، إلى جانب هامش التسعير الذي تحدده الشركات والتجار.

ومن الأفضل الاستفسار مسبقا عن إجمالي السعر وقيمة المصنعية وشروط إعادة البيع قبل إتمام عملية الشراء.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتحدد حركة الذهب في السوق المصرية من خلال مجموعة من المؤثرات المحلية والعالمية، إذ ترتبط الأسعار اليومية بالتغيرات في الأسواق الدولية وبالظروف الاقتصادية داخل البلاد.

وتأتي حركة أوقية الذهب عالميا في مقدمة العوامل المؤثرة، حيث تنعكس الارتفاعات والانخفاضات المسجلة في البورصات العالمية على السعر المحلي، مع مراعاة تأثير سعر الصرف وباقي عناصر السوق.

كما يؤدي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دورا محوريا في تحديد قيمة الذهب، نظرا إلى تسعير المعدن الأصفر عالميا بالدولار.

ولذلك يراقب التجار والمستثمرون تحركات سوق الصرف عند تقييم اتجاهات الأسعار المحلية.

ويؤثر العرض والطلب في مستويات التداول أيضا، إذ يؤدي ارتفاع الإقبال على المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية إلى زيادة نشاط السوق، بينما قد تسهم وفرة المعروض أو تراجع الطلب في الحد من صعود الأسعار.

وتنعكس كذلك التطورات الاقتصادية العالمية، ومعدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة على توجهات المستثمرين.

ويزداد الإقبال على الذهب أحيانا باعتباره أداة لتنويع الاستثمارات والتحوط من تقلبات الأسواق.

ذهب

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

ينبغي للمشتري متابعة الأسعار المعلنة في يوم الشراء، مع التمييز بين سعر البيع وسعر الشراء، والتأكد من معرفة قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى قبل دفع المقابل المالي.

ويساعد ذلك على تحديد التكلفة الفعلية وتجنب المفاجآت عند إتمام المعاملة.

ويعتمد اختيار العيار على الهدف من الشراء؛ فالمشغولات الذهبية ترتبط غالبا بالزينة والتصميم، بينما يفضل بعض المدخرين السبائك والجنيهات الذهبية بسبب انخفاض تكاليف تصنيعها نسبيا مقارنة بالمشغولات، مع ضرورة احتساب مصروفات الشراء وإعادة البيع.

كما يفضل مقارنة الأسعار لدى أكثر من محل، وطلب فاتورة واضحة تتضمن العيار والوزن وسعر الجرام وقيمة المصنعية وإجمالي المبلغ المدفوع.