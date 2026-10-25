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دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أدنى أعيرة الذهب في تعاملات صباح اليوم الأحد 25-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لـ أقل سعر ذهب

وبلغ آخر تحديث سجله أدنى أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة 4190 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في تعاملات اليوم استقرارًا دون تغيير مع أول تعاملات اليوم بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6285 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5387 جنيها للشراء و 5344 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14الأقل قيمة 4190 جنيها للشراء و 4156 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3996 دولارا للشراء و 3995 دولارا للبيع.

اسعار السبائك الذهب

هبوط الذهب عالميًا بنسبة 1.5%

انخفضت أوقية الذهب بنسبة 1.5%، وسجلت أدنى مستوى عند 4066 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 4139 دولارًا، قبل أن تتداول بالقرب من 4084 دولارًا.

وأرجعت “جولد بيليون” هذا التراجع، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تسارع التضخم واستمرار البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالسندات التي تصبح أكثر جاذبية مع ارتفاع العوائد.

ورغم تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع؛ لم يتمكن الذهب من الاستفادة من هذه التحركات، في ظل التأثير القوي لارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال بنسبة 85% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مقابل احتمالات تقترب من 90% لرفعها في ديسمبر.

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

مستوى 4100 دولار يحدد اتجاه الذهب عالميًا

يتحرك الذهب العالمي تحت ضغوط قرب مستوى الدعم البالغ 4100 دولار للأوقية، بعد تداولات عرضية استمرت نحو أربعة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويتابع المستثمرون إغلاق التداولات أعلى هذا المستوى أو دونه، لما قد يحمله ذلك من إشارات بشأن المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة.

وتسهم مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الحد من حدة التراجع، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

وتظل تحركات الذهب في مصر مرتبطة باتجاه الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، مع ترقب قدرة جرام الذهب عيار 21 على التماسك بعد تراجعه من مستوى 6300 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الجنيه الذهب

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