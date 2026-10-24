تراجع 20 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب له مقدار 20 جنيهًا على مختلف الأعيرة الذهبية في مصر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث في سعر جرام الذهب 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4186 جنيها للشراء و 4153 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3996 دولارا للشراء و 3395 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.