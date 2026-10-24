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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 يسجل 6275 جنيها للبيع

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد غالي

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى أسعار الذهب اليوم لمتابعة أحدث مستويات البيع والشراء والتعرف على تكلفة اقتناء المعدن الأصفر سواء بغرض الزينة أو الحفاظ على قيمة المدخرات.

وتتأثر حركة الأسعار في السوق المحلية بالتغيرات التي تشهدها البورصات العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى جانب مستويات العرض والطلب.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب وفقا لدرجة نقاء العيار واستخداماته حيث يحتل عيار 21 صدارة اهتمامات المواطنين باعتباره الأكثر انتشارا في سوق المشغولات الذهبية المصرية، بينما يفضل كثير من المستثمرين عيار 24 لارتفاع نسبة نقائه واستخدامه في صناعة السبائك.

ويأتي عيار 18 ضمن الخيارات التي يقبل عليها الراغبون في شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات العصرية والمتنوعة، وفيما يلي أحدث أسعار الذهب المعلنة للبيع والشراء.

- عيار 24 سجل 7170 جنيها للبيع و7125 جنيها للشراء.
- عيار 21 سجل 6275 جنيها للبيع و6235 جنيها للشراء.
- عيار 18 سجل 5380 جنيها للبيع و5345 جنيها للشراء.
- عيار 14 سجل 4185 جنيها للبيع و4155 جنيها للشراء.
- الجنيه الذهب سجل 50200 جنيه للبيع و49880 جنيها للشراء.
- أوقية الذهب بالجنيه المصري سجلت 223055 جنيها للبيع و221635 جنيها للشراء.
- أوقية الذهب بالدولار سجلت 3993.62 دولار.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تمثل أسعار الذهب المعلنة قيمة المعدن وفقا للعيار والوزن دون احتساب جميع التكاليف الإضافية التي قد يتحملها المشتري عند اقتناء المشغولات الذهبية من محال الصاغة، وتضاف المصنعية والدمغة إلى سعر الجرام لتحديد التكلفة النهائية للشراء.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع القطعة الذهبية والتصميم ودقة التصنيع والشركة المنتجة إلى جانب اختلاف الأسعار من محل صاغة إلى آخر، ولذلك قد تتفاوت التكلفة النهائية لمشغول ذهبي عن آخر حتى مع تساوي العيار والوزن.

كما ترتبط أسعار السبائك والجنيهات الذهبية بتكاليف التصنيع والتداول التي تختلف وفقا للوزن والشركة المنتجة وسياسة البيع، وينبغي للمستهلك مقارنة السعر النهائي لدى أكثر من تاجر قبل إتمام عملية الشراء للتعرف على إجمالي التكلفة.

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تخضع أسعار الذهب في السوق لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة المعدن الأصفر وتحدد اتجاهات البيع والشراء خلال فترات التداول.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في الأسواق العالمية ضمن أبرز المؤثرات في الأسعار المحلية حيث تنعكس التغيرات في قيمة المعدن عالميا على السوق المصرية بالتزامن مع العوامل الأخرى المرتبطة بالتسعير.

كما يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تحديد أسعار الذهب داخل مصر نظرا إلى تسعير المعدن الأصفر عالميا بالدولار وهو ما يجعل حركة سوق الصرف من المؤشرات المهمة التي يتابعها التجار والمستثمرون.

ويؤدي العرض والطلب دورا أساسيا في تحديد اتجاهات السوق إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات إلى زيادة الطلب بينما تؤثر الكميات المتاحة وحركة البيع والشراء في مستويات الأسعار.

وتؤثر أيضا معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية وتوجهات أسعار الفائدة في اهتمام المستثمرين بالذهب باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض لتنويع المدخرات والتحوط من تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب

نصائح للمواطنين قبل شراء الذهب

يتطلب اتخاذ قرار شراء الذهب متابعة الأسعار المعلنة ومقارنة أسعار البيع والشراء مع الانتباه إلى قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قد ترفع التكلفة النهائية.

كما يختلف اختيار العيار وفقا للغرض من الشراء حيث ترتبط المشغولات الذهبية باحتياجات الزينة والتصميم بينما يتجه بعض الراغبين في الادخار إلى السبائك والجنيهات الذهبية مع مراعاة تكاليف شرائها وإعادة بيعها.

وتظل متابعة تطورات السوق المحلية والعالمية ومقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر من الخطوات المهمة لاتخاذ قرار مدروس سواء كان الهدف شراء الذهب للاستخدام الشخصي أو الاحتفاظ به ضمن المدخرات على المدى الطويل.

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