كم سجل الجنيه الذهب اليوم السبت؟.. الأسعار في محلات الصاغة

استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه للشراء، مقابل 50 ألف جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6300 جنيه للشراء و6250 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6300 جنيه.

أسعار الأعيرة الذهبية اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7200 جنيه للشراء و7142 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء و6547 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه للشراء و5357 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 14 نحو 4200 جنيه للشراء و4166 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 4020 دولارًا للشراء و4019 دولارًا للبيع، بحسب الأرقام الواردة في آخر تحديث للأسعار.