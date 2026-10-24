قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة بالمحافظات
المنسق المقيم: مصر شريك حيوي للأمم المتحدة في تعزيز السلام والتنمية والعمل الإنساني
تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني.. تفجيرات في الخيام وقصف مدفعي وأعمال تجريف في يحمر الشقيف
بريطانيا تضخ 20.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في بنوك تمويل الأعمال والبنية التحتية
سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي
بسبب لعب العيال.. القبض على المتهمين بالتعدي بالضرب على مسن في الأقصر
نتنياهو يهدد السلطة الفلسطينية: مفاجأة كبيرة جدا تنتظركم
تحديات واجهت الرئيس قبل 2014.. مدبولي يستعرض فيلما «للتاريخ» بختام منتدى مصر 2026
أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
فضيحة في إثيوبيا.. ضابط مخابرات روسي يخترق غرفة نوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كم سجل الجنيه الذهب اليوم السبت؟.. الأسعار في محلات الصاغة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه للشراء، مقابل 50 ألف جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6300 جنيه للشراء و6250 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6300 جنيه.

أسعار الأعيرة الذهبية اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7200 جنيه للشراء و7142 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء و6547 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه للشراء و5357 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 14 نحو 4200 جنيه للشراء و4166 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب نحو 4020 دولارًا للشراء و4019 دولارًا للبيع، بحسب الأرقام الواردة في آخر تحديث للأسعار.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

ترشيحاتنا

عمر مرموش

توتنهام حسم الجدل.. هل يشارك عمر مرموش أمام تشيلسي بعد إصابته؟

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة والأمطار

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد