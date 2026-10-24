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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة المصرية، مع بداية تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، وسط ثبات أسعار مختلف الأعيرة الذهبية، وفقًا لآخر تحديث معلن.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6300 جنيه، مع استمرار استقرار الأسعار في بداية التعاملات، وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 27200 جنيه للشراء، مقابل 7142 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء، مقابل 6547 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، عند 6300 جنيه للشراء، مقابل 6250 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5400 جنيه للشراء، مقابل 5357 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4200 جنيه للشراء، مقابل 4166 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه للشراء، مقابل 50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4020 دولارًا للشراء، مقابل 4019 دولارًا للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في آخر تحديث للأسعار.

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