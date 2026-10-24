سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 24 أكتوبر.. تفاصيل أسعار الأعيرة والجنيه

استقرت أسعار الذهب في مصر مع تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، وسجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة، نحو 7200 جنيه للشراء و7142 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه للشراء، مقابل 7142 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه للشراء و6250 جنيهًا للبيع، مع استمرار ثبات الأسعار في بداية التعاملات.

أسعار الذهب عيار 22 و18 و14

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 6600 جنيه للشراء و6547 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 18 نحو 5400 جنيه للشراء و5357 جنيهًا للبيع.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4200 جنيه للشراء و4166 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه للشراء و50 ألف جنيه للبيع.

وعالميًا، سجلت أوقية الذهب نحو 4020 دولارًا للشراء و4019 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن للأسعار.