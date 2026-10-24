قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر جمادى الأولى يكتمل بعد غد الإثنين، ويعرف باسم "قمر الصيد"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة الفلكية تتيح فرصة مميزة لهواة الفلك لرصد تفاصيل سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وأوضح تادرس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن بدر شهر أكتوبر يعرف لدى بعض القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد"، نظرا لتزامنه مع هذا الوقت من العام الذي تتساقط فيه أوراق الأشجار، ما يكشف عن الطيور التي تصبح جاهزة للصيد، كما يُعرف أيضا باسم "قمر السفر والترحال".

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد إلى أن وقت اكتمال القمر يُعد من أفضل الأوقات خلال الشهر لرصد تضاريس سطحه والفوهات البركانية والحفر النيزكية باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة، إذ تتيح متابعة القمر والاستمتاع بمشاهدة معالم سطحه.

وأضاف أن اسم «القمر البدر» يطلق على القمر عندما يكتمل قرصه ويظهر مضاء بالكامل كما يُرى من الأرض، وتعد مرحلة البدر إحدى المراحل الأساسية لدورة القمر الشهرية، التي تتغير خلالها الهيئة الظاهرية للجزء المضاء منه نتيجة دورانه حول الأرض وتغير موقعه بالنسبة إلى الشمس.