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أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

الذهب
الذهب
محمد غالي

تستحوذ أسعار الذهب اليوم في مصر على اهتمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة تحركات المعدن الأصفر وتحديد أنسب توقيت للشراء أو البيع في ظل التغيرات التي يشهدها السوق المحلي بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

وتتباين قرارات الشراء وفقا لأهداف المتعاملين في سوق الذهب حيث يفضل البعض اقتناء المشغولات الذهبية بغرض الزينة والادخار، بينما يتجه آخرون إلى السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها من أدوات الاستثمار والاحتفاظ بالقيمة على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يواصل عيار 21 تصدر اهتمامات المتعاملين في السوق المصرية باعتباره الأكثر انتشارا في المشغولات الذهبية والأوسع تداولا بين المواطنين بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع درجة نقائه واستخدامه في صناعة السبائك الذهبية.

ويحظى عيار 18 باهتمام شريحة من المستهلكين الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة والمتنوعة وفيما يلي آخر أسعار الذهب المعلنة للبيع والشراء.

العيار                  سعر البيع      سعر الشراء   
     
عيار 24                 7190 جنيها     7145 جنيها   
عيار 21                 6290 جنيها     6250 جنيها   
عيار 18                 5390 جنيها     5355 جنيها   
عيار 14                 4195 جنيها     4165 جنيها   
الجنيه الذهب            50320 جنيها    50000 جنيه   
الأونصة بالجنيه المصري  223590 جنيها   222170 جنيها 
الأونصة بالدولار        4020.59 دولار  

أسعار الذهب اليوم

  أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تختلف التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية عن الأسعار المعلنة للجرام حيث تضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى سعر الذهب الخام لتحديد المبلغ الذي يدفعه المستهلك داخل محال الصاغة.

وتتباين قيمة المصنعية وفقا لنوع المشغولات الذهبية والتصميم ودرجة دقة التصنيع والوزن والشركة المنتجة كما تختلف من تاجر إلى آخر وهو ما يؤدي إلى تفاوت السعر النهائي للقطعة الذهبية حتى في حالة تساوي العيار والوزن.

وتشمل التكاليف المرتبطة بشراء السبائك والجنيهات الذهبية أيضا مصروفات التصنيع والتداول التي تختلف بحسب الوزن والشركة المنتجة وسياسة البيع لذلك يفضل مقارنة الأسعار النهائية لدى أكثر من تاجر قبل اتخاذ قرار الشراء.

  العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدد من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تحدد اتجاهات المعدن الأصفر وتؤدي إلى تحركات مستمرة في مستويات الأسعار.

وتأتي تحركات أوقية الذهب في البورصات العالمية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في السوق المحلية حيث ينعكس ارتفاع الأسعار العالمية أو تراجعها على أسعار الذهب في مصر وفقا لبقية المتغيرات المؤثرة في التسعير.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عاملا مهما في تحديد الأسعار المحلية نظرا إلى تسعير الذهب عالميا بالدولار وهو ما يجعل تغيرات سوق الصرف من العناصر التي يتابعها التجار والمستثمرون بصورة مستمرة.

ويلعب العرض والطلب دورا مؤثرا في حركة السوق حيث قد يؤدي ارتفاع الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية إلى زيادة الطلب بينما تؤثر مستويات المعروض وحركة البيع والشراء في اتجاهات الأسعار.

وتظل متابعة أسعار الذهب المعلنة ومقارنة التكلفة النهائية بعد إضافة المصنعية والدمغة من الخطوات المهمة أمام المواطنين قبل الشراء سواء بهدف اقتناء المشغولات الذهبية للزينة أو توجيه المدخرات إلى الذهب باعتباره أحد الخيارات المتاحة للادخار والاستثمار.

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