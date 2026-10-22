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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللي اشترى كسبان.. الجنيه الذهب يقفز 1400 جنيه خلال شهر أكتوبر

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس
ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعاً في مصر، وارتفعت أسعار جميع الأعيرة داخل محلات الصاغة، وشهدت  أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً متتالياً خلال هذا الأسبوع، ورغم الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال بعض الأيام في شهر أكتوبر، إلا أنه بشكل عام سجلت الأسعار زيادة كبيرة منذ بدايته وحتى اليوم.

سعر الجنيه الذهب

زيادة في سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع الأسعار نحو 50.519 جنيه، فيما كان سعر الجنيه الذهب مع بداية شهر أكتوبر وتحديداً يوم الخميس 1 أكتوبر 49.119 جنيه، ليسجل الجنيه الذهب زيادة قدرها 1.400 جنيه خلال 22 يوم فقط.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط 7.217 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط 6.314.88 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراط 5.412.75 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 قيراط 4.209.92 جنيه للجرام.

سجل سعر أوقية الذهب 224.473.79 جنيه.

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