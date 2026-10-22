نزل 560 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعا مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية اليوم الخميس 22-10-2026 على مستوي محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب مقدار 560 جنيه علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهات في المتوسط على مختلف التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6320 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7222 جنيها للشراء و 7165 جنيها للبيع

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6621 جنيها للشراء و 6568 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًأ 6320 جنيها للشراء و 6270 جنيها للبيع

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5417 جنيها للشراء -6270 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة4213 جنيها للشراء و 5180 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4027 دولار للشراء و 4026 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.56 ألف جنيه للشراء و 50.16 ألف جنيه للبيع.يع.