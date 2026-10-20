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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب محليا خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاعات استمرت علي مدار تعاملات اليوم.

فيما تراجع سعر الذهب في البورصة عالمية حيث سجلت الأوقية الآن 4121 دولار مقارنة 4135 دولارا علي بداية التعاملات المسائية،ولم ينعكس هذا الانخفاض علي سعر المعدن الأصفر محليا

سعر الجنيه الذهب يتجاوز الـ50 جنيها بيعا وشراءا

وتداول  سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50480 جنيهاً للبيع، بينما سجل 50,160 جنيهاً للشراء.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الذهب في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7210 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7165 جنيهاً.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، لنحو 6310 جنيهات للبيع، في حين سجل سعر الشراء 6270 جنيهاً.

وتداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18، الذي يُفضَّل لدى فئة الشباب في المشغولات العصرية، عند 5410 جنيهات، مقابل 5375 جنيهاً للشراء.

وارتفع  سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4205 جنيهات للبيع، و4180 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه والدولار

سجلت سعر الأوقية في البورصة العالمية نحو 4121 دولاراً. 

أما محلياً، فبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 224300 جنيه للبيع، مقابل 222880 جنيهاً للشراء.

سعر الدولار في سوق الصاغة

سجل دولار الصاغة، المستخدم في تسعير الذهب محلياً، نحو 54.24 جنيه، مقابل 54.43 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقاً بسيطاً بين السعرين.

يرتبط سعر الذهب في مصر بثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والعرض والطلب في السوق المحلية. 

 

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