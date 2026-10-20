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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات المستهل، إذ سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا وتداولًا بين المصريين، نحو 6285 جنيهًا للبيع و6245 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر بحسب الأعيرة

سجل الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 7185 جنيهًا للبيع و7135 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6285 جنيهًا للبيع و6245 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 18، الشائع في المشغولات العصرية، نحو 5385 جنيهًا للبيع و5355 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 14 عند 4190 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 50280 جنيهًا للبيع و49960 جنيهًا للشراء، وهو ما يعادل ثمانية جرامات من الذهب عيار 21.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

سجل سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 223410 جنيهات للبيع و221990 جنيهًا للشراء.

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4117.77 دولارًا.

سعر الدولار في سوق الصاغة

بلغ دولار الصاغة نحو 54.26 جنيهًا، مقابل 54.49 جنيهًا في البنوك، وهو مؤشر تعتمد عليه محال الصاغة في تسعير الذهب محليًا بجانب السعر العالمي.

لماذا يختلف سعر البيع عن سعر الشراء؟

يمثل "سعر البيع" ما يدفعه المستهلك عند الشراء من محل الصاغة، بينما "سعر الشراء" هو ما يحصل عليه عند بيع ذهبه للصائغ. ويعود الفارق بين السعرين إلى هامش ربح التاجر. كما يُضاف إلى سعر البيع المصنعية والدمغة والضريبة عند شراء المشغولات الذهبية، لذا قد يكون السعر النهائي أعلى من الأسعار المعلنة.

أبرز العوامل المؤثرة في سعر الذهب

تتحرك أسعار الذهب في مصر وفقًا لعدة عوامل، أهمها: السعر العالمي للأونصة في البورصات الدولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وحجم العرض والطلب في السوق المحلية، وكذلك السياسات النقدية العالمية وتوجهات أسعار الفائدة، وأيضًا التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن.

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