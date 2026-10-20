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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع في مصر مجدداً.. الجنيه يتجاوز الـ50 ألفا

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

تواصل أسعار الذهب في السوق المصري الارتفاع اليوم الثلاثاء، فبعد حالة من القلق سادت بين المتعاملين عقب التراجع الملحوظ الذي سجله المعدن الأصفر في ختام تعاملات يوم أمس الاثنين، جاءت تعاملات اليوم الثلاثاء على عكس التوقعات وعادت للارتفاع مجددًا بقوة، مدعوماً بموجة صعود جماعية لأسعار الذهب على المستوى العالمي في البورصات الدولية.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

وهذا الارتفاع الجديد أعاد ترتيب أوراق السوق المحلي، وجعل الأنظار تترقب بحذر شديد تحركات الشاشات ومحلات الصاغة، خاصة بعد أن كسر الجنيه الذهب حاجز الـ 50 ألف جنيه مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة، وسط تساؤلات متواصلة من المواطنين عما إذا كانت هذه الأسعار فرصة للشراء أم أن السوق مقبل على موجة تذبذب أخرى خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر:

سجلت أسعار الأعيرة الذهبية في الأسواق والمحلات اليوم المستويات التالية بدون احتساب المصنعية:

 سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7177 جنيه مصري (132.50 دولار أمريكي).

 سعر الذهب عيار 22 قيراط: 6579 جنيه مصري (121.46 دولار أمريكي).

 سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6280 جنيه مصري (115.94 دولار أمريكي).

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5383 جنيه مصري (99.38 دولار أمريكي).

 سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4187 جنيه مصري (77.29 دولار أمريكي).

سعر الجنيه الذهب والأونصة العالمية:

 سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات، عيار 21 قيراط): 50239 جنيه مصري (927.50 دولار أمريكي).

 سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 223230 جنيه مصري (4121 دولار أمريكي).

 سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 195326 جنيه مصري (3606 دولار أمريكي).

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