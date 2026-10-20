بعد التحرك الأخير.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة حالة من الهدوء الحذر على مستوى جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع استقرار المعدن الأصفر عند آخر مستويات تراجع تم تسجيلها بنهاية تعاملات أمس، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تغير على مدار اليوم مع استمرار حركة البيع والشراء، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في محلات الصاغة بحسب أحدث البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء:

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7166 جنيها للشراء و7143 جنيها للبيع.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6569 جنيها للشراء و6548 جنيها للبيع.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجاً في السوق المصرية، عند 6270 جنيها للشراء و6250 جنيها للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5374 جنيها للشراء و5357 جنيها للبيع.

وعلى صعيد الوحدات الكبيرة، بلغ سعر أونصة الذهب 222888 جنيها للشراء و222172 جنيها للبيع،

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50160 جنيها للشراء و50000 جنيها للبيع.