عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

تواصل أسعار الذهب تصدر اهتمامات المواطنين مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب تحركات المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، بعد التراجع الذي شهدته الأسعار خلال التعاملات المسائية أمس الاثنين، رغم الارتفاع الذي سجلته في بداية تعاملات اليوم نفسه.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند مستوياتها الأخيرة، ليسجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 6270 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 7166 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5375 جنيها، وسط متابعة مستمرة لتطورات الأسعار وحركة البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7166 جنيها.

سعر الذهب عيار 22: 6569 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: 6270 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 5375 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: 4180 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 24: 222888 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 21: 195027 جنيها.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات): 50162 جنيها.