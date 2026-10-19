الذهب يتراجع في الدول العربية رغم ارتفاعه عالميا.. ماذا يحدث؟

شهدت أسعار الذهب اليوم في أكثر من دولة عربية انخفاضاً، وجاء هذا التراجع في أسعار الذهب بالدول العربية على الرغم من الارتفاع العالمي للذهب والذي ارتفع اليوم بنسبة 2%، وعلى الرغم أيضاً من ارتفاعه محلياً في مصر لليوم الثاني على التوالي، إلا أن المعدن الأصفر شهد تراجعاً وهبوطاً في معظم الدول العربية كالسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن.

وإليكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في بعض الدول العربية التي شهدت تراجعاً:

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر في المملكة العربية السعودية تراجعاً مقارنة بأسعار يوم الأحد 18 أكتوبر، وجاءت الأسعار وقيمة التراجع كالتالي:

سجل عيار 24 اليوم نحو 501.58 ريال سعودي مقارنة بـ 503.95 ريال يوم الأحد، بتراجع قدره 2.37 ريال للجرام.

سجل عيار 21 اليوم نحو 438.88 ريال سعودي مقارنة بـ 440.96 ريال يوم الأحد، بتراجع قدره 2.08 ريال للجرام.

سجل عيار 18 اليوم نحو 376.19 ريال سعودي مقارنة بـ 377.96 ريال يوم الأحد، بتراجع قدره 1.77 ريال للجرام.

سجل عيار 14 اليوم نحو 292.59 ريال سعودي مقارنة بـ 293.97 ريال يوم الأحد، بتراجع قدره 1.38 ريال للجرام.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً مقارنة بأسعار يوم الأحد 18 أكتوبر، وجاءت الأسعار وقيمة التراجع كالتالي:

سجل عيار 24 اليوم نحو 489.43 درهم إماراتي مقارنة بـ 491.75 درهم يوم الأحد، بتراجع قدره 2.32 درهم للجرام.

وسجل عيار 21 اليوم نحو 428.25 درهم إماراتي مقارنة بـ 430.28 درهم يوم الأحد، بتراجع قدره 2.03 درهم للجرام.

سجل عيار 18 اليوم نحو 367.08 درهم إماراتي مقارنة بـ 368.81 درهم يوم الأحد، بتراجع قدره 1.73 درهم للجرام.

سجل عيار 14 اليوم نحو 285.50 درهم إماراتي مقارنة بـ 286.85 درهم يوم الأحد، بتراجع قدره 1.35 درهم للجرام.