قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ..الخميس القادم
هل يجوز إطالة الركوع انتظارًا للمصلين؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حرب التصريحات.. كوريا الجنوبية تأمر برد حازم على أي استفزازات من جارتها الشمالية
عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر
السعودية تؤجل مؤتمر «دافوس الصحراء» إلى عام 2027 عقب تصاعد الهجمات
تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترول أسيوط في الدوري المصري
ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
«الثقافة مشروع دولة وليست نشاطاً ترفيهياً».. رسائل «قنصوة» في «منتدى مصر 2026»
دعاء الخوف من المرض والوسواس .. ردده إذا أصابك القلق
بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. كم سجل بعد تراجع الأسعار ؟

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
رانيا أيمن

يتصدر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء اهتمامات المواطنين والمقبلين على شراء الذهب، خاصة الراغبين في الادخار والاستثمار، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات عند مستويات التراجع الذي سجلته الأسواق خلال التعاملات المسائية أمس الاثنين.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء نحو 50162 جنيها، بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد المكون الأساسي للجنيه الذهب، عند 6270 جنيها، وسط ترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، وما إذا كانت ستواصل الاستقرار أم تشهد تغيرات جديدة مع حركة البيع والشراء.

وتحظى أسعار الذهب بمتابعة واسعة من المواطنين، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو اقتناء الجنيهات الذهبية بغرض الادخار، في ظل الاهتمام بمعرفة أحدث الأسعار لمختلف الأعيرة في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7166 جنيها.

سعر الذهب عيار 22: 6569 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: 6270 جنيها.

الجنيه الذهب يتراجع إلى 50 ألف جنيه.. ماذا يحدث في السوق المصرية؟|تفاصيل

سعر الذهب عيار 18: 5375 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: 4180 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 24: 222888 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 21: 195027 جنيها.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات): 50162 جنيها.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالمياً أسعار الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

محمد صلاح

ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو ومطاري الملك خالد وأبها في السعودية

ترشيحاتنا

مهاب مجاهد: مواقع التواصل لا تصنع النجوم بل تمنحهم مساحة للظهور خارج قيود الإعلام التقليدي

مهاب مجاهد: مواقع التواصل لا تصنع النجوم بل تمنحهم مساحة للظهور

تغطية الجبهة في الصلاة

هل يجوز للمُصلي تغطية الجبهة في الصلاة فلا تمس الأرض عند السجود.. الإفتاء تجيب

وزارة الأوقاف

18 مليون جنيه قروضا حسنة.. الأوقاف تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد