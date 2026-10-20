سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. كم سجل بعد تراجع الأسعار ؟

يتصدر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء اهتمامات المواطنين والمقبلين على شراء الذهب، خاصة الراغبين في الادخار والاستثمار، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات عند مستويات التراجع الذي سجلته الأسواق خلال التعاملات المسائية أمس الاثنين.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء نحو 50162 جنيها، بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد المكون الأساسي للجنيه الذهب، عند 6270 جنيها، وسط ترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، وما إذا كانت ستواصل الاستقرار أم تشهد تغيرات جديدة مع حركة البيع والشراء.

وتحظى أسعار الذهب بمتابعة واسعة من المواطنين، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو اقتناء الجنيهات الذهبية بغرض الادخار، في ظل الاهتمام بمعرفة أحدث الأسعار لمختلف الأعيرة في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7166 جنيها.

سعر الذهب عيار 22: 6569 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: 6270 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 5375 جنيها.

سعر الذهب عيار 14: 4180 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 24: 222888 جنيها.

سعر أونصة الذهب عيار 21: 195027 جنيها.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات): 50162 جنيها.