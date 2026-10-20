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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء /، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وما قد يسفر عنه من مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4137.84 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4165.34 دولار للأوقية، بعدما فقد المعدن النفيس 0.6% في الجلسة السابقة، مواصلا خسائره الأسبوعية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 57.1325 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1650.65 دولار للأوقية.

وتثير الزيادة في أسعار الطاقة مخاوف من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما تتراجع جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، نظرًا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت 109 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، بعدما سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 110.70 دولار في الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، رغم مؤشرات إلى احتمال تخفيف القيود الأمريكية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن المتعاملين يرجحون تثبيت الفائدة الأسبوع المقبل، فيما تتركز التوقعات بشأن اجتماع ديسمبر على استمرار التشديد النقدي، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

كما تتجه الأنظار إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن مؤشرات بشأن مدى استمرار الضغوط السعرية واحتمالات اتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية.

وتعزز بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة المخاوف بشأن آفاق الأسعار، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، فيما قفزت أسعار البنزين بنسبة 9.1%، ما يزيد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعقيد جهود البنك المركزي لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

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