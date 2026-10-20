عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

عادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للارتفاع من جديد في سوق الصاغة المصري، لتتجاوز التراجع المؤقت الذي سجلته في ختام تعاملات مساء أمس الاثنين، حيث كان المعدن الأصفر قد شهد حالة من التذبذب السريع؛ وسجل ارتفاعاً صباح يومي الأحد والاثنين، قبل أن يعود للانخفاض بنهاية تعاملات أمس.

ومع بداية حركة البيع والشراء في التعاملات صباح اليوم، عاودت الأسعار صعودها تزامناً مع ارتفاع أوقية الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7,171.00 جنيه.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً ومبيعاً 6,275.00 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5,378.25 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,183.00 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 50,200.00 جنيه.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب لتسجل اليوم 223,043.03 جنيه.