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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد يضرب سوق الذهب في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المصريين، بقيمة 25 جنيهاً خلال الفترة المسائية، ليسجل نحو 6310 جنيهات، مقارنة بنحو 6285 جنيهاً عند بداية التعاملات المسائية.

وجاء هذا الارتفاع تزامناً مع صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية، التي قفزت من 4117 دولاراً إلى نحو 4135 دولاراً، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم بجميع الأعيرة

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7210 جنيهات للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 7165 جنيهاً.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، لنحو 6310 جنيهات للبيع، في حين سجل سعر الشراء 6270 جنيهاً.

وتداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18، الذي يُفضَّل لدى فئة الشباب في المشغولات العصرية، عند 5410 جنيهات، مقابل 5375 جنيهاً للشراء.

وارتفع  سعر بيع جرام الذهب عيار 14 لنحو 4205 جنيهات للبيع، و4180 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50480 جنيهاً للبيع، بينما سجل 50,160 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه والدولار

على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية نحو 4135.48 دولاراً. 

أما محلياً، فبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 224300 جنيه للبيع، مقابل 222880 جنيهاً للشراء.

سعر الدولار في سوق الصاغة

سجل دولار الصاغة، المستخدم في تسعير الذهب محلياً، نحو 54.24 جنيه، مقابل 54.43 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقاً بسيطاً بين السعرين.

يرتبط سعر الذهب في مصر بثلاثة عوامل رئيسية: سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والعرض والطلب في السوق المحلية. وجاء ارتفاع اليوم مدفوعاً بصعود الأوقية عالمياً، الذي ينعكس عادة على التسعير المحلي خلال ساعات.

 

ويُنصح عند شراء الذهب بالتأكد من الآتي:

- المصنعية والدمغة: سعر الجرام المعلن لا يشمل المصنعية والدمغة، وهي تضاف عند الشراء وتختلف من تاجر لآخر.

- الفاتورة: الحرص على الحصول على فاتورة رسمية موضحاً بها العيار والوزن والمصنعية.

-الفارق بين البيع والشراء: يوجد فارق بين سعر بيع الذهب وسعر شرائه من العميل، ما يجعل الذهب أنسب للادخار طويل الأجل.

سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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