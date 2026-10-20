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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السبيكة الـ10 جرام وصلت كام؟ أسعار سبائك الذهب اليوم بعد قفزة عيار 24

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 ارتفاعاً جديداً في الأسواق المصرية، تزامناً مع صعود سعر الذهب عيار 24 إلى 7177 جنيهاً للجرام، وهو العيار المخصص لصناعة السبائك، ويبحث الكثير من المواطنين عن السبائك الصغيرة من 1 جرام إلى 100 جرام كأفضل وسيلة للادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع موجة الارتفاع الحالية.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط 7177 جنيه مصري، بما يعادل 132.55 دولار.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط 6280 جنيه مصري، بما يعادل 115.98 دولار.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراط 5383 جنيه مصري، بما يعادل 99.41 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم من 2 جرام إلى 100 جرام

جاءت أسعار السبائك اليوم محسوبة على سعر عيار 24 بدون إضافة المصنعية:

سعر سبيكة الذهب 2 جرام

سجلت 14.354 جنيه مصري، بما يعادل 265.10 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام

سجلت 35.885 جنيه مصري، بما يعادل 662.75 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سجلت 71.770 جنيه مصري، بما يعادل 1.325.50 دولار.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سجلت 143.540 جنيه مصري، بما يعادل 2.651 دولار.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سجلت 358.850 جنيه مصري، بما يعادل 6.627.50 دولار.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سجلت 717.700 جنيه مصري، بما يعادل 13.255 دولار.

أسعار السبائك الأخرى المتداولة في السوق:

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت 1.794.250 جنيه مصري، بما يعادل 33.138 دولار.

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سعر أونصة الذهب عيار 24 سجلت 223.230 جنيه مصري، بما يعادل 4.123 دولار.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 سجل 50.239 جنيه مصري، بما يعادل 927.85 دولار.

وينصح التجار بشراء السبائك المغلفة من شركات معروفة لضمان إعادة البيع بسعر جيد.

الذهب أسعار الذهب اليوم سبائك الذهب ارتفاع أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر سبيكة ٥ جرام سعر سبيكة الذهب ١٠ جرام

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