بعد الارتفاع الأخير.. سعر جرام وسبائك الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا 7120 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر السبيكة 1 جرام

ووصل سعر السبيكة 1 جرام 7220 جنيها

سعر السبيكة 2.5 جرام

وسجل سعر السبيكة 2.5 جرام قيمة 18 ألفا.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الـ 5 جرام وصل إلى 36 ألف جنيه

سعر السبيكة 10 جرامات

سعر السبيكة الـ 10 جرام 72 ألف جنيه

سعر السبيكة 20 جرام

سعر السبائك الذهب 20 جرام 144 ألف جنيه

سعر السبيكة 50 جرام 359 ألف جنيه

وواصلت أسعار الذهب الصعود في مصر، وذلك بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار بجانب الصعود الطفيف في سعر الذهب عالميا مساء تعاملات الخميس.

سعر الذهب عالميا، استرد جزء من خسائره بعد تراجع لثلاث أيام على التوالي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الجمعة 16-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4173 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5340 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6230 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7120 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الجمعة ، 49.840 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أدنى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 4142 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4161 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4173 دولارا للأونصة.

بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي لثلاثة جلسات متتالية إلا أنه يبقى داخل نطاق عرضي مستمر منذ ثلاثة أسابيع، حيث تنحصر التحركات بين المستوى 4100 – 4200 دولار للأونصة، بينما يميل مؤشر الزخم إلى التراجع.



