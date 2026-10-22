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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 22-10-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب في السعودية

بلغ سعر الذهب ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية على مستوي محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب

سعر الذهب في آخر تحديث

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 426 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 486.75ريال سعودي للشراء و 481.75 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 446.25 ريال سعودي للشراء و 441.755 ريال سعودي.

سعر الذهب

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 426.25 ريال سعودي للشراء و 421.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 365 ريال سعودي للشراء و 361.5 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3407 ريال سعودي للشراء و 3373 ريال سعودي للبيع.

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع النفط وتعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

سعر تولة الذهب عيار 24

بلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5677 ريال سعودي للشراء و 5620 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو  5204 ريال سعودي للشراء و 5152 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب 

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.139 ألف ريال سعودي للشراء و 14.987 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4036 دولار .

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في السعودية سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب

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