دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

ثبت سعر الذهب في الإمارات مع تعاملات مساء اليوم الخميس 22-10-2026 على مستوى الصاغة الإماراتية دون تغيير.

الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات استقراراً من دون تغيير بالتوازي اقتراب انتهاء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 434 درهما.

سعر عيار 24

وصل متوسط سعر عيار 24 الأكبر قيمة 489.5 درهم.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 453.25 درهم.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأوسط انتشارًا 434.5 درهم.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًأ 373.5 درهم.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3476 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5710 دراهم.

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5287 درهما.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.225 درهما.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4044 دولارا.