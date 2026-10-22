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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذذهب
سعر الذذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الذهب في الإمارات مع تعاملات مساء اليوم الخميس 22-10-2026 على مستوى الصاغة الإماراتية دون تغيير.

الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات استقراراً من دون تغيير بالتوازي اقتراب انتهاء التعاملات المسائية.

اسعار السبائك الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 434 درهما.

سعر عيار 24 

وصل متوسط سعر عيار 24 الأكبر قيمة 489.5 درهم.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 453.25 درهم.

الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأوسط انتشارًا 434.5 درهم.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًأ 373.5 درهم.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3476 درهما.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5710 دراهم.

سعر الذهب

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو  5287 درهما.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.225 درهما.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4044 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18اليوم مال واعمال اخبار الإمارات سعر جرام الذهب

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